Abren las inscripciones para nuevos talleres culturales en museos

La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, bajo la órbita del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, ha lanzado una ambiciosa convocatoria abierta a la comunidad. El objetivo es claro: convertir a los museos y centros culturales de la ciudad en puntos de encuentro donde el aprendizaje, la creación y el intercambio de saberes sean los protagonistas. A través de una serie de talleres temporarios, se busca ofrecer experiencias de formación que no solo estimulen la creatividad, sino que también fortalezcan los lazos identitarios y el bienestar emocional de los participantes de diversas edades.

Crónicas Catuchas: El Arte de Narrar la Identidad

Uno de los pilares de esta propuesta es Crónicas Catuchas - Taller de Escritura Creativa. Bajo la coordinación de Gonzalo Bárcena, este espacio se posiciona como una invitación a redescubrir la crónica literaria como una herramienta poderosa para registrar lo cotidiano. El taller no se limita a la técnica narrativa básica; se propone un viaje hacia la recuperación de la identidad catamarqueña.

A través de dinámicas que incluyen la lectura crítica, la producción colectiva y diversos ejercicios de escritura, quienes asistan trabajarán profundamente sobre la construcción de la mirada y la memoria. El foco está puesto en la creación de relatos que logren capturar las prácticas, costumbres e historias que definen a la comunidad local.

Lugar: Casa de la Cultura (San Martín 533).

Casa de la Cultura (San Martín 533). Días y Horarios: Jueves de marzo y abril, de 19 a 21 horas.

Jueves de marzo y abril, de 19 a 21 horas. Público: Destinado a personas mayores de 16 años.

Sonidos en Comunidad: La Música como Encuentro Infantil

Para los más pequeños, la propuesta se traslada al CATA - Centro de Arte y Tecnología Aplicada, donde se desarrolla La Ronda - Encuentro musical para la infancia. A cargo de Juan Martín Angera, esta actividad rompe con la enseñanza tradicional para enfocarse en la creación musical colectiva.

Bajo un formato de ronda ensamble, el taller está diseñado para estimular tres pilares fundamentales en el desarrollo temprano: la participación activa, la escucha atenta y el trabajo grupal. Es un espacio práctico donde el sonido se convierte en el lenguaje del encuentro.

Días y Horarios: Martes de marzo y abril, de 18:30 a 19:30 horas.

Martes de marzo y abril, de 18:30 a 19:30 horas. Público: Niños y niñas de entre 6 y 13 años.

Bienestar y Movimiento: Yoga para las Nuevas Generaciones

La salud emocional y física también tiene su espacio en la cartelera cultural con el Taller de Yoga Infantil, coordinado por Laura Karina Martínez. En un mundo cada vez más acelerado, esta propuesta busca brindar a las infancias y adolescencias un ambiente lúdico y respetuoso.

El programa utiliza el juego, el movimiento y la respiración consciente como vehículos para la enseñanza. Los participantes exploran posturas adaptadas y técnicas simples de relajación que fomentan el autoconocimiento, la concentración y la regulación emocional. Es un ejercicio de atención plena que prepara a los jóvenes para los desafíos cotidianos con mejores herramientas internas.

Lugar: Casa de la Cultura (San Martín 533).

Casa de la Cultura (San Martín 533). Días y Horarios: Martes y viernes de 19 a 20 horas.

Martes y viernes de 19 a 20 horas. Público: Niños desde los 4 años y adolescentes hasta los 14 años.

El Dominio de la Forma: Realismo en el Museo de Bellas Artes

Finalmente, para quienes buscan una formación técnica en las artes visuales, se presenta el taller de dibujo realista titulado "El poder del grafito". Esta propuesta, coordinada por Agustina Moreno, se desarrolla en un marco inigualable: el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela.

A lo largo de ocho encuentros, los talleristas se sumergirán en las complejidades del dibujo mediante el uso exclusivo del lápiz. El programa académico del taller aborda:

Construcción de luces y sombras: Para dar dramatismo y profundidad.

Para dar dramatismo y profundidad. Volumen de las formas: Entendiendo la tridimensionalidad en el plano.

Entendiendo la tridimensionalidad en el plano. Representación de texturas: El desafío técnico de emular materiales sobre el papel.

Este taller está abierto a un público amplio que abarca tanto a adolescentes como a adultos, ofreciendo dos turnos para mayor comodidad: los jueves de 10 a 12 o de 17 a 19 horas en la sede de San Martín 316.

Información de Acceso e Inscripciones

Es importante destacar que todas estas propuestas son aranceladas, cuentan con cupos limitados y requieren de una inscripción previa para garantizar la calidad pedagógica de cada encuentro. La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos informa que las personas interesadas en sumarse a cualquiera de estas cuatro alternativas pueden solicitar información detallada y realizar consultas directas a través de los números de contacto de cada propuesta.