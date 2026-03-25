Abril abre sus puertas a la creatividad: nuevos talleres llegan a la Casa de la Cultura

Con el inicio de abril, la Casa de la Cultura, ubicada en San Martín 533, frente a la plaza principal, se convierte en un espacio activo de aprendizaje y creatividad a partir de una nueva oferta de talleres temporarios. La iniciativa es impulsada por la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, y está destinada a públicos diversos, con propuestas que abarcan desde el desarrollo personal hasta la formación laboral y artística.

El programa se presenta como una invitación abierta a la comunidad para participar de experiencias que integran el conocimiento, la expresión y el encuentro, en un contexto que promueve el acceso a la cultura y la construcción colectiva.

"Conociéndome"

Entre las propuestas se destaca el taller "Conociéndome", dictado por Ruth Alejandra Nieva, orientado específicamente a adolescentes. Este espacio propone un recorrido de autoconocimiento e introspección, utilizando herramientas como:

El baile

La música

La lectura

El teatro

El juego

A través de estas disciplinas, el taller busca favorecer el desarrollo personal, fortaleciendo la autoestima y promoviendo la toma de decisiones conscientes.

El taller comenzará el 1 de abril y se dictará los miércoles de 19 a 21 horas. Para informes e inscripciones, se habilitó el número 3834619641.

"Manos a la Tierra"

Otra de las iniciativas es "Manos a la Tierra: Jardinería, Plantas Ornamentales y Cactus", a cargo de Gabriela Carabajal, una propuesta teórico-práctica destinada al público en general.

El taller introduce a los participantes en el cuidado de plantas ornamentales, cactus y suculentas, abordando contenidos técnicos y prácticos como tipos de suelo, riego, trasplante, poda y reproducción. Además, se promueve el desarrollo de prácticas sustentables y el fortalecimiento del vínculo con la jardinería como una actividad cultural y de bienestar.

Esta propuesta iniciará el 7 de abril y se desarrollará los martes y jueves de 16:30 a 18 horas. Para consultas e inscripción, está disponible el número 3834-515752.

El currículum como construcción de identidad

La oferta incluye también el taller "El currículum vitae como relato cultural y herramienta de inserción laboral", dictado por Roxana Soledad Bracamonte, dirigido al público en general.

La propuesta invita a repensar el currículum vitae no solo como un documento técnico, sino como una construcción que refleja la identidad, la trayectoria y los saberes de cada persona. En este sentido, se brindan herramientas para comunicar de manera efectiva el perfil personal y profesional en contextos laborales cambiantes.

El taller comenzará el 7 de abril y se dictará los martes y jueves de 10 a 12 horas. Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse comunicándose al 3834-021020.

"Hilos que Pintan"

Finalmente, la programación se completa con "Hilos que Pintan", taller a cargo de Ana María Rivero, que propone una experiencia práctica en el mundo del bordado.

La actividad está pensada como un acercamiento accesible a esta técnica, donde los participantes realizarán un cuadro bordado a partir de diseños simples y puntos básicos. El objetivo es explorar el bordado como una forma de expresión creativa, promoviendo la producción artística individual.

El taller está destinado al público en general, iniciará el 7 de abril y se desarrollará los martes y jueves de 15 a 18 horas. Para informes e inscripción, se encuentra disponible el número 3834352043.

Inscripciones y condiciones de participación

Desde la organización se informó que todos los talleres son arancelados, cuentan con cupos limitados y requieren inscripción previa. Las personas interesadas deberán comunicarse a los números correspondientes a cada propuesta para obtener más detalles y asegurar su participación.

En este marco, la Casa de la Cultura se posiciona como un espacio que articula diversas disciplinas y enfoques, ofreciendo a la comunidad una programación que combina formación, creatividad y herramientas para la vida cotidiana, consolidando su rol como punto de referencia cultural en la provincia.