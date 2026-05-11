Estudiantes de turismo participaron de un conversatorio sobre emprendedurismo

La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, Inés Galíndez, participó de una jornada organizada por el Instituto Superior FASTA Catamarca en el marco de un ciclo de conversatorios orientado a abordar distintas temáticas vinculadas al turismo y fortalecer la integración entre estudiantes y actores del sector.

La propuesta se desarrolló bajo el título "En turismo: ¿de qué hablamos cuando hablamos de emprender?" y reunió a estudiantes de distintas instituciones educativas, emprendedores y personas vinculadas al ecosistema turístico de la ciudad y la provincia.

El encuentro tuvo lugar en el salón de actos del Instituto FASTA y se presentó como un espacio de intercambio de ideas, reflexión y formación orientado al desarrollo de nuevas iniciativas turísticas en Catamarca.

Emprendedurismo turístico

La actividad dio inicio con las palabras del rector de la institución anfitriona, Juan Manuel Oviedo, quien participó de la apertura formal de la jornada.

El evento contó con una importante presencia de estudiantes vinculados a carreras de turismo pertenecientes tanto al Instituto FASTA como a otras instituciones educativas de la provincia. Entre los asistentes participaron alumnos del IES Juan Manuel Chavarría, encabezado por su rectora Alejandra Del Prete, y estudiantes del Instituto Sebastián Corpacci.

También formaron parte de la propuesta emprendedores y personas relacionadas con el ámbito turístico de la ciudad y de distintos puntos de la provincia.

Una mirada creativa sobre el desarrollo turístico

Durante el conversatorio, Inés Galíndez desarrolló una charla definida como dinámica e innovadora, en la que compartió conceptos, herramientas y experiencias relacionadas con el emprendedurismo turístico.

La exposición estuvo orientada a promover una mirada estratégica y creativa sobre el desarrollo de proyectos dentro del sector turístico. A lo largo de la jornada, la funcionaria remarcó la importancia de animarse a pensar propuestas diferentes, sostenibles y posibles de implementar en el contexto turístico local.

En ese sentido, destacó la necesidad de identificar recursos y oportunidades turísticas que aún no han sido desarrolladas en Catamarca, incentivando a los estudiantes a explorar nuevas ideas y formatos vinculados a la actividad.

El impulso a nuevas iniciativas en Catamarca

Uno de los ejes centrales del conversatorio estuvo vinculado a la generación de proyectos sólidos y con impacto real dentro del turismo provincial.

Galíndez alentó a los estudiantes a fortalecer el espíritu emprendedor y a confiar en la creatividad como motor para impulsar nuevas iniciativas. Durante su exposición, insistió en la necesidad de pensar el turismo desde una perspectiva innovadora y vinculada a las posibilidades concretas de crecimiento y desarrollo económico.

La jornada permitió además generar un espacio de contacto directo entre estudiantes, docentes y emprendedores, promoviendo el intercambio de experiencias y la construcción de nuevas perspectivas sobre el turismo en la provincia.

Talleres e instancias participativas

El encuentro no se limitó únicamente a la exposición principal, sino que incluyó distintas instancias participativas de intercambio de ideas y experiencias entre los asistentes.

Posteriormente, docentes del Instituto FASTA desarrollaron un taller práctico destinado a profundizar los conceptos abordados durante el conversatorio. En esa instancia, los participantes trabajaron sobre la elaboración y análisis de propuestas vinculadas al turismo y al emprendedurismo, aplicando los contenidos desarrollados durante la charla principal.

La dinámica permitió transformar el encuentro en una experiencia formativa integral, combinando reflexión teórica con actividades prácticas orientadas al diseño de iniciativas concretas.