Misa solemne y Procesión por el Bicentenario del natalicio del Beato Mamerto Esquiú

Bajo el lema "Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad", la celebración de la Solemne Misa, acto central de la jornada de este lunes, tiene lugar en Piedra Blanca, tierra natal del Beato Esquiú. La conmemoración está atravesada por una amplia agenda de actividades religiosas y culturales para de esta manera honrar y celebrar los 200 años del nacimiento de Mamerto de la Ascención Esquiú, el más ilustre de los hombres nacidos en Catamarca.

La celebración eucarística dio comienzo pasadas las 10 de la mañana. En la plaza de la cabecera del departamento se dieron cita miles de devotos, niños de la catequesis, sus familias, autoridades religiosas, provinciales y municipales. También están presente fieles de toda la provincia, venidos en peregrinación, al igual que quienes han traído la imagen del Santo Cura Brochero desde la vecina provincia de Córdoba.

Piedra Blanca, epicentro de la celebración central

La localidad de piedra blanqueña es el escenario principal de los actos conmemorativos por los 200 años del nacimiento del Beato Esquiú. Las actividades previstas para este lunes comenzaron desde las primeras horas de la mañana con la Oración de Laudes, programada para las 8.00.

Posteriormente se realizó el izamiento de la Bandera Nacional en la plaza San José junto con una ofrenda floral frente al busto que recuerda al Beato Esquiú.

El cronograma continuó a las 9.15 con la recepción de autoridades eclesiásticas y civiles que participarán de la jornada central. Luego de la celebración litúrgica se concretará la procesión con las imágenes de Nuestra Señora del Valle, el Santo Cura Brochero y el Beato Mamerto Esquiú. La jornada continuará con la entonación de los himnos y el tradicional canto de cumpleaños dedicado al Beato.

Más tarde se ofrecerá un almuerzo popular en el Predio de la Graciana, donde se desarrollará una fiesta comunitaria destinada a compartir la celebración junto a peregrinos, fieles y visitantes. Allí se repartiera entre los presentes 3.000 porciones de locro, el que fue elaborado por distintas instutuciones catamarqueñas.