Abril en el Cine Teatro Catamarca: se viene el show de Palito Ortega y mucho más

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte dio a conocer la cartelera de abril del Cine Teatro Catamarca, con una programación que apuesta por la diversidad de públicos y lenguajes artísticos.

La propuesta del mes reúne espectáculos para toda la familia, música en vivo, puestas escénicas y experiencias participativas, en una agenda que busca sostener la centralidad del teatro como uno de los espacios culturales más importantes de la provincia. Con funciones distribuidas a lo largo del mes, la programación ofrece alternativas que van desde el entretenimiento infantil hasta shows musicales de fuerte peso emotivo, pasando por eventos de proyección provincial y propuestas que invitan a la reflexión.

La apertura con Miss Universo Catamarca 2026

La agenda comenzará el viernes 10 a las 21 hs con el evento Miss Universo Catamarca 2026, una de las propuestas destacadas del mes. Según la presentación oficial, la iniciativa trasciende el concepto tradicional de certamen de belleza para poner en valor aspectos vinculados con la identidad, el compromiso social, el desarrollo personal, el liderazgo femenino y la diversidad y el talento.

Durante la velada se elegirá a la representante catamarqueña que competirá a nivel nacional en Miss Universo Argentina, en una noche que combinará puesta en escena, producción y emoción.

Además de la competencia, el evento se presenta como una oportunidad para brindar visibilidad y proyección a mujeres de toda la provincia, destacando su presencia en un escenario de relevancia cultural. Las entradas estarán disponibles en la boletería del teatro, y se solicitó al público la colaboración con un alimento no perecedero.

Plim Plim y una propuesta pensada para la familia

El segundo gran momento de la cartelera llegará el sábado 11 a las 17 hs, cuando el escenario se abra al público infantil con Plim Plim en vivo: Energía Musical.

Se trata de un espectáculo interactivo que articula canciones, baile, personajes entrañables y participación familiar. La propuesta está especialmente diseñada para el disfrute compartido entre chicos y adultos, fortaleciendo el perfil del Cine Teatro como un espacio con opciones para todas las edades.

Las entradas podrán conseguirse tanto en boletería como a través de norteticket.com.

Palito Ortega y una noche de emoción

La cartelera continuará el sábado 18 a las 21 hs con la llegada de Palito Ortega, quien presentará su show "Muchacho que vas cantando". La propuesta se anuncia como un recorrido por los grandes éxitos de su carrera, en una noche atravesada por la emoción y la nostalgia, dos elementos que definen el vínculo del artista con varias generaciones.

El espectáculo propone una revisión de las canciones más representativas de su trayectoria, en una puesta que recupera la dimensión afectiva de su repertorio.

Las entradas estarán disponibles en la boletería del teatro y en entradaweb.com.ar.

Sergio Feferovich

El cierre del mes será el sábado 25 a las 21 hs con la presentación del reconocido director y pianista Sergio Feferovich, quien llegará con "La música de las ideas". La propuesta se define como una experiencia que combina música, reflexión y participación del público, articulando creatividad y emociones a partir del lenguaje musical.

El espectáculo invita a explorar cómo las ideas se transforman en experiencias sensibles, sumando una dimensión participativa que amplía el alcance escénico tradicional.

Las entradas también podrán adquirirse en boletería y en entradaweb.com.ar.