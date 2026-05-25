Día Mundial de la Tiroides: advierten que el 50% de los pacientes puede desarrollar una afección ocular

Cada 25 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Tiroides, una fecha destinada a concientizar sobre las patologías vinculadas a esta glándula que afecta a millones de personas en todo el mundo. En ese contexto, especialistas pusieron el foco sobre una de las complicaciones más frecuentes y, muchas veces, subestimadas: la oftalmopatía tiroidea, también conocida como orbitopatía de Graves.

Se trata de una afección inflamatoria que impacta directamente sobre la órbita ocular y que puede alterar tanto la visión como la apariencia física de quienes la padecen. Según datos internacionales del Grupo Europeo sobre orbitopatía de graves (EUGOGO), citados por los especialistas, entre el 25% y el 50% de los pacientes con enfermedad de Graves desarrollará algún grado de compromiso ocular.

De acuerdo con el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, aunque la mayoría de los cuadros se presenta de manera leve, entre un 3% y un 5% de los casos puede evolucionar hacia formas graves con riesgo inminente de pérdida visual.

Cómo se produce la orbitopatía tiroidea

La enfermedad se origina a partir de una alteración del sistema inmunológico. En estos casos, el organismo confunde los tejidos que rodean al ojo con la glándula tiroides, generando una reacción autoinmune que desencadena inflamación en la órbita ocular.

Rodolfo Vigo, jefe de Oftalmología del Hospital Universitario Austral y especialista en oculoplástica, órbita y vías lagrimales, explicó que "existe una autoinmunidad dirigida contra el receptor de TSH que no sólo se expresa en la tiroides, sino también en los fibroblastos orbitarios".

Según detalló el especialista, esta activación provoca inflamación local, edema y expansión tanto de los músculos extraoculares como del tejido adiposo que rodea al ojo. Como consecuencia, aparecen manifestaciones características de la enfermedad, entre ellas:

Desplazamiento del globo ocular hacia adelante.

Aspecto de "mirada de sorpresa".

Inflamación de los tejidos orbitarios.

Alteraciones visuales.

La enfermedad puede comprometer progresivamente la funcionalidad ocular y generar dificultades importantes en la vida cotidiana de los pacientes.

El tabaquismo, señalado como el principal agravante

Uno de los puntos en los que coinciden los especialistas es el impacto negativo del tabaquismo sobre la evolución de la enfermedad.

Según la evidencia clínica mencionada en el informe, fumar incrementa la inflamación tisular mediante mecanismos de hipoxia y estrés oxidativo, amplificando así la respuesta autoinmune del organismo. Rodolfo Vigo sostuvo que "fumar no solo aumenta la incidencia y la severidad de la orbitopatía, sino que es el principal enemigo del tratamiento, porque reduce la respuesta a los corticoides y a las terapias biológicas".

El especialista remarcó además que abandonar el cigarrillo constituye la intervención más importante para mejorar el pronóstico de la enfermedad y disminuir el riesgo de recaídas, especialmente después de tratamientos como el yodo radiactivo. La advertencia adquiere relevancia en pacientes con enfermedad tiroidea activa, ya que el tabaquismo no solo agrava el cuadro clínico, sino que también dificulta el control terapéutico y la recuperación posterior.

El impacto físico, visual y emocional

Los especialistas señalaron además que la oftalmopatía tiroidea no afecta únicamente la salud física, sino también la esfera emocional y social de quienes la padecen.

Jorgelina Guerra, jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Austral, explicó que "el impacto en la calidad de vida ha sido equiparado al de enfermedades crónicas de alto impacto". Según indicó la profesional, esto ocurre debido a las limitaciones funcionales que provoca la enfermedad y también por las alteraciones estéticas asociadas al compromiso ocular. Entre las principales consecuencias mencionadas aparecen:

Visión doble o diplopía.

Alteraciones estéticas y faciales.

Limitaciones funcionales.

Impacto emocional y psicológico.

La modificación de la mirada y del aspecto facial suele representar una de las consecuencias más visibles del cuadro, generando además dificultades sociales y emocionales para muchos pacientes.

Un tratamiento dividido en etapas

El abordaje de la enfermedad requiere un trabajo multidisciplinario entre endocrinología y oftalmología y se organiza según la fase de evolución de la patología, siguiendo protocolos internacionales. Los especialistas detallaron que el tratamiento contempla distintas etapas:

Control hormonal: alcanzar el eutiroidismo y sostener la cesación tabáquica absoluta.

alcanzar el eutiroidismo y sostener la cesación tabáquica absoluta. Fase inflamatoria: utilización de corticoides intravenosos o inmunomoduladores para frenar el avance de la enfermedad.

utilización de corticoides intravenosos o inmunomoduladores para frenar el avance de la enfermedad. Cirugía rehabilitadora: procedimientos realizados cuando la enfermedad se vuelve inactiva.

Dentro de las intervenciones quirúrgicas mencionadas aparecen:

Descompresión orbitaria.

Cirugía de estrabismo.

Cirugía palpebral.

El objetivo de estos procedimientos es recuperar tanto la funcionalidad ocular como el aspecto habitual de la mirada.

La importancia del control médico y la prevención

Los especialistas coincidieron en que la principal medida preventiva consiste en mantener un control estricto de los niveles hormonales de la tiroides mediante seguimiento endocrinológico permanente.

También remarcaron la necesidad de un abordaje conjunto con oftalmología para detectar tempranamente posibles complicaciones y evitar daños graves, especialmente sobre el nervio óptico. El Día Mundial de la Tiroides vuelve así a poner en agenda una problemática que no solo involucra alteraciones hormonales, sino también consecuencias visuales, funcionales y emocionales que pueden afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes.

La advertencia sobre la oftalmopatía tiroidea y el impacto del tabaquismo busca reforzar la importancia del diagnóstico temprano, del seguimiento interdisciplinario y de la prevención para reducir los riesgos asociados a una enfermedad que, en sus formas más severas, puede comprometer seriamente la visión.