La Catedral Basílica de Catamarca quedó acondicionada para recibir a los fieles que participarán de las fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle. Durante la tarde del viernes 27 de noviembre, servidores voluntarios, junto con el rector y los sacerdotes que atienden el Santuario Catedral, realizaron tareas de limpieza en distintos sectores del edificio religioso.

Los trabajos incluyeron el templo, el Camarín de la Virgen, la Capilla del Santísimo y otros espacios del santuario. También se limpiaron las imágenes sagradas y el mobiliario, como parte de los preparativos para recibir a los devotos que se acercarán durante las celebraciones marianas.

Desde el Santuario destacaron la disposición y el compromiso de quienes colaboraron con las tareas. Además, agradecieron a los fieles y personas de buena voluntad que donaron los elementos de limpieza necesarios para llevar adelante el acondicionamiento.

Comienzan las fiestas marianas

Las celebraciones en honor de la Virgen del Valle comenzarán este domingo 29 de noviembre, a las 19, con la Solemne Bajada de la Sagrada Imagen.

La convocatoria reunirá a fieles y peregrinos que llegarán a la Catedral para participar de las actividades religiosas en honor de la Madre Morena.

Desde el Santuario expresaron su agradecimiento a todas las personas que aportaron su tiempo, esfuerzo y donaciones para preparar la Casa de la Virgen de cara al inicio de las fiestas.