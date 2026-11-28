Preparar ñoquis del 29 sin papa es posible con una receta sencilla que lleva pocos ingredientes y se puede resolver en menos de una hora. La propuesta incluye 200 gramos de ricota y una yema de huevo, dos de los componentes principales de una masa suave y sabrosa.

Entre las ventajas de esta preparación se destaca que requiere pocos ingredientes y no hace falta pelar ni hervir papas. Por eso, es una alternativa práctica para quienes quieren preparar pastas caseras sin dedicar demasiado tiempo a la cocina.

La masa se elabora con ricota, queso parmesano, harina y una yema de huevo. El resultado son unos ñoquis tiernos, que necesitan pocos minutos de cocción y combinan muy bien con un estofado de carne o una salsa cremosa.

Cada fin de mes llega el tradicional rito de los ñoquis del 29, que incluye colocar un billete debajo del plato para atraer la prosperidad. Incluso quienes no creen en esa costumbre suelen mantener la tradición culinaria como una excusa para disfrutar de un buen plato de pastas.

En ese contexto, también aparecen alternativas para salir de la receta tradicional. Una de ellas son los ñoquis de ricota, que resultan fáciles de preparar, requieren pocos ingredientes y ofrecen una textura suave y liviana.

Ñoquis que se hacen con 200 gramos de ricota: ingredientes

Para preparar dos porciones, alcanza con 200 gramos de ricota, una yema de huevo, queso parmesano y apenas 30 gramos de harina. No hace falta cocinar papas, pelarlas ni esperar a que se enfríen. Esto permite resolver el almuerzo en menos de una hora.

Los ingredientes necesarios son:

200 gramos de ricota.

Una yema de huevo.

30 gramos de queso parmesano rallado.

30 gramos de harina.

Semolín, cantidad necesaria.

Nuez moscada, a gusto.

Sal, a gusto.

Una de las primeras claves para conseguir unos ñoquis tiernos es lograr la consistencia adecuada de la masa. Para eso, es importante escurrir muy bien la ricota. Si conserva demasiado suero, la preparación quedará húmeda y será necesario agregar más harina, lo que puede hacer que los ñoquis pierdan suavidad.

Cómo preparar los ñoquis de ricota paso a paso

Escurrir la ricota: colocarla en un recipiente y retirar el exceso de líquido. Después, desarmar los grumos con un tenedor. Incorporar los ingredientes: agregar la yema de huevo, el queso parmesano, la harina, la sal y la nuez moscada. Mezclar hasta integrar todo y obtener una masa homogénea. Formar los ñoquis: espolvorear la mesada con semolín, colocar la masa y dividirla en porciones. Formar tiras alargadas con las manos. Cortar las piezas: dividir las tiras en pequeños trozos del tamaño habitual de un ñoqui. Si se desea, marcar las hendiduras características con un tenedor, que ayudan a retener la salsa. Dejar reposar: acomodar los ñoquis y dejarlos descansar unos minutos mientras se pone a hervir el agua. Cocinar: incorporar las piezas al agua hirviendo y retirarlas cuando suban a la superficie. Como la cocción es breve, conviene vigilarlas para evitar que se pasen y pierdan consistencia.

Estos ñoquis de ricota permiten mantener viva la tradición de los 29 con una preparación más sencilla. Para acompañarlos, una de las opciones más populares es el estofado de carne, aunque también quedan muy bien con una salsa cremosa.