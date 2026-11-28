Con motivo de la realización del Desafío Portezuelo, la Municipalidad de Valle Viejo informa que este domingo 29 de noviembre se dispondrá el cierre total de la Cuesta del Portezuelo al tránsito vehicular, a partir de las 8 y hasta las 13.30, aproximadamente.

La reapertura estará sujeta a la autorización del personal de seguridad, una vez finalizada la competencia y garantizadas las condiciones para la normal circulación vehicular.

En este sentido, se solicita a los vecinos, turistas y automovilistas que tengan previsto transitar por el sector tomar los recaudos necesarios, programar sus desplazamientos con anticipación y respetar las restricciones y las indicaciones del personal autorizado.

Acreditaciones y premios

La competencia, organizada por la Municipalidad de Valle Viejo y el Club Ciclista Los Amigos del Parque, repartirá más de 4 millones de pesos en premios entre las distintas categorías.

Las acreditaciones se realizarán este sábado 28 de noviembre, de 16 a 20, en el Parador de Valle Viejo, mientras que las últimas inscripciones y acreditaciones tendrán lugar el domingo, desde las 7.30, en la Plaza El Aborigen, punto de partida de la competencia.