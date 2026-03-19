Acuerdo histórico: Diplomatura conjunta entre la UNCA y la UNLAR

En un encuentro de alto valor institucional para la educación superior del NOA, la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR) formalizaron esta mañana un acuerdo de cooperación integral. El acto, desarrollado en los ámbitos del Vicerrectorado de la UNCA, marca el inicio de una etapa de trabajo mancomunado que tiene como eje central el dictado de una Diplomatura en Extensión Universitaria, además de una serie de acciones académicas, científicas y culturales que buscan estrechar los lazos entre ambas provincias. La rúbrica de los documentos pertinentes estuvo a cargo del rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano, y la rectora de la UNLAR, Dra. Natalia Celeste Álbarez Gómez, quienes estuvieron acompañados por el secretario de Extensión de la UNCA, Ing. Adolfo Agüero, la secretaria de Extensión de la UNLAR, Mg. Irma Núñez, y diversas autoridades académicas.

Fortalecimiento de la educación superior y calidad académica

La rectora Álbarez Gómez destacó la trayectoria de colaboración preexistente con la UNCA, subrayando que esta nueva iniciativa responde a la visión compartida de promover una educación superior de calidad. En sus declaraciones, la Rectora puso especial énfasis en la labor de los equipos técnicos involucrados, a los que calificó como excepcionales, y señaló que este acuerdo es la respuesta institucional a la creciente demanda de la curricularización de la extensión. Este concepto, central en el debate universitario actual, implica integrar las actividades de vinculación con el territorio de manera formal en los planes de estudio de las carreras, asegurando que el conocimiento producido en las aulas tenga un impacto real y transformador en la sociedad regional.

A su vez, la Rectora destacó que otra de las acciones fundamentales que se enmarcan en este convenio tiene que ver con el Museo de Arqueología y Ciencias Naturales. Esta colaboración se traducirá en la implementación de pasantías para estudiantes, proyectos de investigación conjunta y ciclos de charlas, entre otros proyectos destinados a la divulgación científica. De esta manera, el acuerdo no solo se limita a la formación teórica, sino que abre puertas concretas para que la comunidad universitaria participe activamente en la preservación y estudio del patrimonio arqueológico y natural de la región.

La Diplomatura y los desafíos del sistema universitario

Por su parte, el secretario Adolfo Agüero calificó este convenio como "trascendental", indicando que engloba el dictado conjunto de una Diplomatura en Extensión Universitaria, una iniciativa que se promueve con fuerza desde la UNCA, la UNLAR y todo el sistema universitario nacional. Agüero destacó la importancia de la vinculación de la Universidad y su compromiso ineludible con la población, remarcando que se encarará el desafío de este desarrollo integral para comenzar a curricularizar la extensión en las carreras de cada institución. Como parte de este convenio específico de colaboración, se prevé también llevar adelante diversos eventos de intercambio cultural y deportivo, los cuales tienen por objetivo promover el fortalecimiento de la tarea extensionista en ambas casas de altos estudios.

Cabe mencionar que estas acciones de integración regional también incluyen el dictado de la Diplomatura de Tejido en Telar, una propuesta que la UNCA viene desarrollando con éxito tanto en la Ciudad Capital como en sus diferentes sedes del interior. La incorporación de estos saberes ancestrales al marco del convenio refuerza la idea de una universidad abierta que valora y sistematiza los conocimientos tradicionales de su comunidad. El compromiso expresado por las autoridades busca que la tarea extensionista deje de ser una actividad periférica para convertirse en un eje transversal de la formación profesional.

Representación institucional y respaldo académico

La relevancia de este acuerdo quedó manifiesta por la presencia de los máximos responsables de las unidades académicas de la UNCA, quienes avalaron con su participación la puesta en marcha de estas políticas. Estuvieron presentes el director de la Escuela de Arqueología, Lic. Andrés Barale, y los decanos de las facultades de Humanidades, Dra. Lilia Exeni; de Ciencias Agrarias, Ing. Eduardo de La Orden; de Ciencias Económicas y de Administración, CPN Gustavo Alfredo Lazarte; y de Ciencias Exactas y Naturales, Dra. Elina Silvera de Buenader.

Este respaldo unánime de los decanos y secretarios de ambas universidades asegura que la implementación de la Diplomatura y las actividades de intercambio cuenten con el soporte técnico y pedagógico necesario en cada área del conocimiento. La firma representa, en última instancia, la voluntad política de las universidades nacionales de actuar como motores de desarrollo regional, priorizando la vinculación directa con la sociedad y la excelencia en la formación de sus graduados a través de la experiencia en territorio.