Malestar por el corte de tránsito en el microcentro capitalino: "Es una exageración"

El centro capitalino vivió este martes una jornada marcada por el caos vehicular, las demoras y el malestar de conductores a raíz de los cortes de tránsito implementados para el rodaje de la serie "Ecos", producción audiovisual que tiene como principal escenario la Plaza 25 de Mayo.

Las restricciones comenzaron a aplicarse desde las 11 de la mañana y se extenderán hasta las 16 horas, tanto este martes como el miércoles, en el marco de un operativo autorizado previamente por la Municipalidad de la Capital para permitir el desarrollo de las filmaciones dirigidas por Martín de Iuliis.

Aunque desde las autoridades municipales remarcaron la importancia cultural y audiovisual de que Catamarca haya sido elegida como escenario de una producción íntegramente filmada en la provincia, numerosos vecinos y conductores expresaron su descontento por el alcance de los cortes y las complicaciones generadas en el microcentro.

Conductores cuestionan la magnitud del operativo

Las críticas comenzaron a multiplicarse a medida que avanzaba la jornada y el tránsito se volvía cada vez más complicado en las inmediaciones del centro capitalino. "¿Era necesario incluir todo el microcentro cuando la filmación es solo en la plaza?", cuestionó un conductor molesto en diálogo con La Unión. "No entiendo la exageración", agregó mientras intentaba avanzar entre calles congestionadas y desvíos.

El descontento se hizo visible también a través de bocinazos y protestas de automovilistas que debieron modificar recorridos habituales en un horario especialmente sensible para la circulación urbana. La situación coincidió además con la salida de alumnos de establecimientos educativos ubicados en la zona céntrica, lo que incrementó aún más el movimiento vehicular y las dificultades para circular.

Otro vecino expresó su malestar por las dificultades para ingresar con vehículos a sectores del centro y por la falta de espacios cercanos para estacionar. "Como si fuera fácil dejar el auto, quién sabe dónde para poder después entrar al centro", señaló.

Un operativo autorizado por la comuna capitalina

La producción audiovisual había cumplido previamente con todos los procedimientos administrativos requeridos para desarrollar las filmaciones en la Plaza 25 de Mayo y sus alrededores.

Según se informó, la Municipalidad de la Capital otorgó las autorizaciones correspondientes para permitir el operativo de rodaje, que contempla interrupciones vehiculares en el radio comprendido en las inmediaciones del principal paseo público de la ciudad. Los cortes de tránsito fueron establecidos entre las 11 y las 16 horas y forman parte de un esquema preventivo diseñado para garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las escenas previstas.

Desde el municipio indicaron que el operativo contempla un margen horario máximo de cinco horas por jornada y señalaron que las restricciones responden a las necesidades logísticas y de seguridad vinculadas a la producción audiovisual.

La serie "Ecos" y la elección de Catamarca como escenario

La filmación de "Ecos" representa una producción íntegramente realizada en Catamarca y dirigida por Martín de Iuliis. La Plaza 25 de Mayo fue seleccionada como una de las principales locaciones del rodaje, lo que motivó la implementación del esquema especial de circulación.

Desde las autoridades capitalinas destacaron el valor simbólico y visual del paseo central dentro del entramado urbano de la ciudad y remarcaron la importancia de que producciones audiovisuales de este tipo elijan a Catamarca como escenario.

Según expresaron, la utilización de espacios públicos emblemáticos contribuye a proyectar la imagen de la Capital y fortalecer su posicionamiento como destino apto para actividades culturales y audiovisuales. En ese marco, el municipio sostuvo que las filmaciones representan una oportunidad para mostrar la ciudad y potenciar su perfil cultural a nivel nacional.

La Plaza 25 de Mayo como escenario urbano

La elección de la Plaza 25 de Mayo fue interpretada desde el municipio como una consecuencia directa de las políticas de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos impulsadas en la Capital.

Las autoridades señalaron que las intervenciones urbanas realizadas en los últimos años permitieron fortalecer el atractivo visual y cultural del principal paseo capitalino, generando incluso reconocimientos internacionales.

De acuerdo con esa visión, la presencia de producciones audiovisuales en la ciudad constituye una muestra del impacto positivo de esas transformaciones urbanas y del posicionamiento alcanzado por Catamarca como locación natural.