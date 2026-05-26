La Biblioteca Julio Herrera festejará sus 131 años con una noche de libros, música y poesía

La Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera celebrará sus 131 años de vida institucional con una propuesta cultural abierta al público que combinará literatura, música, poesía y distintas actividades artísticas en una jornada especial pensada para toda la comunidad catamarqueña.

La celebración se realizará el sábado 30 de mayo desde las 19.30 horas en la sede de la institución, ubicada en San Martín 429, uno de los espacios culturales e históricos más representativos de la provincia.

La actividad fue organizada como una velada cultural destinada a poner en valor tanto el patrimonio histórico de la biblioteca como su rol actual como espacio abierto de encuentro, lectura y difusión cultural. En ese marco, la programación incluirá propuestas literarias, presentaciones musicales y actividades participativas vinculadas al universo del libro y la producción cultural local.

Una celebración abierta a toda la comunidad

La propuesta prevista para el aniversario busca reunir a lectores, escritores, artistas y público general en una jornada que combinará distintas expresiones culturales dentro del histórico edificio de la biblioteca. Entre las actividades anunciadas se destacan:

Exposición de libros de editoriales catamarqueñas

Actividades artísticas y literarias

Una "cita a ciegas con un escritor"

Presentaciones musicales y poéticas

Sorpresas destinadas al público asistente

La organización señaló que el objetivo es compartir una noche especial en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Catamarca, fortaleciendo el vínculo entre la biblioteca y la comunidad.

La celebración también pondrá el foco en la producción cultural catamarqueña, tanto desde el ámbito editorial como desde la música y la literatura contemporánea.

"Paisaje", una propuesta que une música, poesía y territorio

Uno de los momentos centrales de la jornada será la presentación de "Paisaje", un proyecto artístico creado por los escritores y músicos catamarqueños Celina Galera y Alejandro Acosta. La propuesta combina literatura, canciones e imágenes inspiradas en la diversidad geográfica, emocional y cultural de Catamarca. A través de un recorrido poético y musical, el espectáculo propone abordar los paisajes y territorios de la provincia desde una mirada artística y sensorial.

Con la voz de Celina Galera y la guitarra de Alejandro Acosta, "Paisaje" incluye composiciones propias junto a aportes del cancionero popular contemporáneo.

Según se informó, la puesta ya tuvo una destacada presentación en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, experiencia que posicionó al proyecto dentro de una de las principales citas culturales del país.

La participación de "Paisaje" dentro de los festejos por el aniversario de la biblioteca busca reforzar el vínculo entre literatura, música e identidad cultural catamarqueña.

Más de un siglo de historia y preservación cultural

La Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera fue fundada en 1895 por iniciativa del entonces gobernador Dr. Julio Herrera, con el propósito de preservar documentos y custodiar la memoria escrita de la provincia.

Con el paso del tiempo, la institución fue ampliando su función educativa y cultural hasta convertirse en un espacio clave para la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico catamarqueño.

A lo largo de sus 131 años de trayectoria, la biblioteca consolidó su rol como punto de referencia para investigadores, estudiantes, escritores y lectores interesados en la producción cultural e histórica de Catamarca.

Actualmente funciona en el histórico edificio diseñado por el arquitecto Luis Caravati, inmueble que fue recientemente restaurado y puesto en valor como parte de las acciones destinadas a preservar el patrimonio arquitectónico y cultural de la provincia.

Un espacio cultural en permanente crecimiento

Además de su función tradicional como biblioteca pública, la institución cuenta actualmente con distintos servicios y espacios destinados a actividades educativas y culturales.

Entre sus principales características se encuentran:

Sala de lectura

Catálogo de autores catamarqueños

Tienda editorial

Auditorio equipado para actividades culturales

Servicio de internet

Préstamo domiciliario

La biblioteca se presenta hoy como un espacio abierto y dinámico que busca ampliar el acceso de la comunidad a la lectura, la investigación y las expresiones culturales locales.

En ese contexto, la celebración de su aniversario aparece también como una oportunidad para visibilizar el trabajo institucional y fortalecer el vínculo con nuevos públicos.

Horarios y canales de contacto

La Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera abre sus puertas de manera gratuita de lunes a viernes en dos turnos:

De 7.30 a 13 horas

De 14.30 a 20 horas

Además, la institución informó que quienes deseen obtener más información sobre las actividades o servicios pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Teléfono: 3834 - 598768

3834 - 598768 Correo electrónico: [email protected]

[email protected] Redes sociales oficiales

De esta manera, la Biblioteca Julio Herrera celebrará un nuevo aniversario reafirmando su papel como uno de los principales espacios culturales de Catamarca, con una propuesta que reunirá libros, música, poesía y producción artística local en una jornada abierta a toda la comunidad.