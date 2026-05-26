Catamarca será sede del Encuentro de Equipos de Pastoral Social del NOA

En el marco del Año Jubilar por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, Catamarca será escenario de una nueva edición del Encuentro de Equipos de Pastoral Social del NOA, una convocatoria que reunirá a representantes y referentes pastorales de distintas diócesis del Noroeste Argentino para reflexionar sobre la realidad social, la pobreza y el compromiso de la Iglesia frente a los desafíos contemporáneos.

Las actividades se desarrollarán durante el sábado 30 y el domingo 31 de mayo en el Salón de la Casa de Retiros Emaús, bajo el lema "Rostros que claman, fe que transforma", una consigna que atravesará las distintas exposiciones, paneles y espacios de diálogo previstos para ambas jornadas.

El encuentro se enmarca dentro de las actividades vinculadas al Año Jubilar convocado por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, figura central de la historia religiosa y social de Catamarca, cuya vida y pensamiento serán uno de los ejes de análisis y reflexión durante el desarrollo de las jornadas.

La realidad social del NOA

La convocatoria reunirá a equipos de Pastoral Social de distintas diócesis de la región con el objetivo de generar espacios de intercambio y análisis sobre las problemáticas sociales que atraviesan actualmente las comunidades del Noroeste Argentino. Dentro del programa previsto, uno de los temas transversales será la pobreza, abordada tanto desde las experiencias concretas de cada jurisdicción como desde documentos eclesiales y perspectivas pastorales vinculadas al compromiso social de la Iglesia.

El lema elegido para esta edición busca sintetizar esa mirada pastoral orientada a la escucha de las realidades sociales y a la transformación a través de la fe y la acción comunitaria.

El legado del Beato Mamerto Esquiú como eje inaugural

La apertura formal del encuentro se realizará el sábado 30 de mayo a las 10.00 con un acto inaugural y una mesa panel titulada "El Beato Mamerto Esquiú: Opción por los pobres y su aporte a la política". La actividad contará con las exposiciones de:

Mons. José Antonio Díaz

Mgter. Marcelo Ghersani

Pbro. Lic. Lucas Segura

La figura del Beato Mamerto Esquiú ocupará un lugar central dentro del encuentro debido al contexto jubilar que atraviesa actualmente la provincia. Su pensamiento y compromiso social serán analizados desde distintas perspectivas vinculadas a la política, la opción por los pobres y el rol de la Iglesia en la vida pública.

La realización de este panel inaugural busca además conectar el legado histórico y pastoral de Esquiú con las discusiones actuales sobre pobreza, compromiso comunitario y construcción social.

Reflexiones sobre pobreza y doctrina social

Durante la tarde del sábado continuarán las actividades con una exposición prevista para las 15.45 sobre Dilexi Te, la Exhortación Apostólica del papa León XIV referida al amor hacia los pobres.

La disertación estará a cargo de la Dra. María José Carám, quien desarrollará los principales aspectos del documento en el marco del trabajo pastoral y social impulsado por la Iglesia. Posteriormente, a las 16.30, cada diócesis participante presentará ponencias sobre la situación de pobreza en su jurisdicción. Ese espacio permitirá compartir diagnósticos, experiencias y perspectivas regionales vinculadas a las distintas realidades sociales presentes en el NOA.

Las exposiciones buscarán aportar una mirada territorial sobre las problemáticas sociales que afectan a las comunidades y sobre las acciones pastorales que se desarrollan en cada diócesis.

La memoria de Angelelli y los mártires riojanos

Las actividades continuarán el domingo 31 con una exposición dedicada al Quincuagésimo Aniversario del Martirio de Mons. Enrique Angelelli, Carlos Murias, Gabriel Longeville y Wenceslao Pedernera.

La disertación estará a cargo de Mons. Dante Braida, Obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina.

La actividad está prevista para las 9.30 y se enfocará en la memoria y el significado pastoral del martirio de estas figuras vinculadas a la Iglesia riojana. La presencia de Mons. Braida aportará además una mirada institucional desde la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina en relación con los desafíos actuales que atraviesa el trabajo pastoral en materia social.

Espacios de discernimiento comunitario

El encuentro concluirá el domingo con una instancia de discernimiento comunitario prevista para las 10.20. Según el programa difundido, se desarrollará una conversación espiritual centrada en el tema transversal de la pobreza y la prospectiva.

Ese espacio buscará generar un intercambio colectivo entre los participantes sobre los desafíos futuros y las perspectivas pastorales vinculadas a las problemáticas sociales abordadas durante las jornadas.

De esta manera, Catamarca se convertirá durante dos días en sede de un encuentro regional que pondrá en discusión el rol de la Pastoral Social, la realidad de las comunidades del NOA y la necesidad de profundizar espacios de reflexión y acción vinculados a la pobreza, la fe y el compromiso social de la Iglesia.