Adiós a los insectos flotando en la pileta: el truco simple para ahuyentarlos y mantenerla limpia

Suele pasar que cuando nos queremos meter a la pileta, esté llena de insectos flotando en el agua, como mosquitos, hormigas voladoras y hasta escarabajos. Además de ser molestos, estos bichos la ensucian y obligan a limpiarla más seguido.

La buena noticia es que existe un truco casero que ayuda a mantenerlos lejos y a disfrutar del agua más limpia por más tiempo.

Cómo es el truco casero para ahuyentar a los insectos de la pileta

Esta técnica consiste en colocar recipientes con agua con rodajas de limón o naranja y clavos de olor alrededor de la pileta. Funciona porque los cítricos y el clavo desprenden un aroma que es desagradable para los insectos.

Cómo preparar el repelente casero paso a paso

Ingredientes:

2 o 3 recipientes pequeños

Agua

Rodajas de limón o naranja

Clavos de olor

Paso a paso:

Llená los recipientes con agua. Agregá varias rodajas de cítricos. Sumá unos cuantos clavos de olor en cada recipiente. Ubicá los recipientes en los bordes de la pileta o cerca de las reposeras. Renová el contenido cada 2 o 3 días para que siga funcionando.

Es importante ubicarlos en el borde de la pileta o alrededor, nunca adentro, para evitar que el líquido se vuelque.

Por qué los insectos se acercan a la pileta

Los insectos no aparecen por casualidad. Hay varios factores que los atraen:

El reflejo del agua

La humedad constante

La iluminación nocturna

El calor acumulado durante el día

Otros consejos para mantener la pileta limpia y sin bichos