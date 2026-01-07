  • Dólar
Adiós a los insectos flotando en la pileta: el truco simple para ahuyentarlos y mantenerla limpia

Con solo unos ingredientes, podés mantener el agua limpia y disfrutar sin mosquitos ni bichos molestos.

7 Enero de 2026 14.20

Suele pasar que cuando nos queremos meter a la pileta, esté llena de insectos flotando en el agua, como mosquitos, hormigas voladoras y hasta escarabajos. Además de ser molestos, estos bichos la ensucian y obligan a limpiarla más seguido.

La buena noticia es que existe un truco casero que ayuda a mantenerlos lejos y a disfrutar del agua más limpia por más tiempo.

Cómo es el truco casero para ahuyentar a los insectos de la pileta

Esta técnica consiste en colocar recipientes con agua con rodajas de limón o naranja y clavos de olor alrededor de la pileta. Funciona porque los cítricos y el clavo desprenden un aroma que es desagradable para los insectos.

Cómo preparar el repelente casero paso a paso

Ingredientes:

  • 2 o 3 recipientes pequeños
  • Agua
  • Rodajas de limón o naranja
  • Clavos de olor

Paso a paso:

  1. Llená los recipientes con agua.
  2. Agregá varias rodajas de cítricos.
  3. Sumá unos cuantos clavos de olor en cada recipiente.
  4. Ubicá los recipientes en los bordes de la pileta o cerca de las reposeras.
  5. Renová el contenido cada 2 o 3 días para que siga funcionando.

Es importante ubicarlos en el borde de la pileta o alrededor, nunca adentro, para evitar que el líquido se vuelque.

Por qué los insectos se acercan a la pileta

Los insectos no aparecen por casualidad. Hay varios factores que los atraen:

  • El reflejo del agua
  • La humedad constante
  • La iluminación nocturna
  • El calor acumulado durante el día

Otros consejos para mantener la pileta limpia y sin bichos

  • Apagar las luces cercanas durante la noche
  • Usar una lona o cobertor cuando la pileta no se usa
  • Retirar hojas y residuos todos los días
  • Mantener el agua en movimiento
