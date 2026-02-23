Lunes en Catamarca: ¿cómo va a estar el tiempo?

Este último lunes de febrero estará marcado por la inestabilidad climática, con tormentas aisladas previstas en distintos tramos del día y una temperatura máxima que alcanzará los 30 grados.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, la temperatura mínima se ubicó en torno a los 20 grados, y a pesar de las chances de lloviznas en las primeras horas, el cielo se presentó solo cubierto.

Durante la mañana, el tiempo se a anuncia como inestable, con la persistencia de tormentas aisladas. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones descenderá entre el 10% y el 40%. La temperatura ascenderá hasta los 25 grados, mientras que el viento mantendrá una intensidad similar —entre 7 y 12 km/h— aunque rotará hacia el Noreste (NE).

Por la tarde se prevé que las condiciones de inestabilidad se mantengan. El organismo nacional anticipa nuevamente tormentas aisladas. En este período se registrará la temperatura máxima de la jornada, que alcanzará los 30 grados. El viento continuará soplando del mismo sector con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el panorama tenderá a estabilizarse. El cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones ya son nulas. La temperatura descenderá hasta los 25 grados y el viento rotará nuevamente al Noroeste, manteniendo la misma intensidad prevista para el resto del día. No se anticipan ráfagas significativas.

De este modo, el inicio de semana en la provincia estará atravesado por condiciones variables, con lluvias aisladas en distintos momentos y temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 30 grados, en un contexto de vientos leves y sin ráfagas destacadas.