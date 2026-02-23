Dengue en Catamarca: cronograma de control focal de esta semana

En un esfuerzo conjunto por salvaguardar la salud pública y mitigar los riesgos epidemiológicos, el Ministerio de Salud de la provincia ha ratificado la continuidad de sus medidas de prevención. Esta iniciativa, diseñada para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti —agente transmisor de enfermedades como el Dengue, Zika y Chikungunya—, se traduce en un operativo de control focal que abarcará puntos neurálgicos de la ciudad durante la última semana de febrero.

La estrategia no solo busca la eliminación física de los criaderos, sino que establece un marco de acción coordinada entre diferentes niveles del Estado, integrando recursos humanos y logísticos para garantizar una cobertura efectiva en las zonas identificadas como prioritarias dentro del ejido urbano.

El éxito de estas acciones preventivas radica en la labor conjunta de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis, dependiente de la cartera sanitaria provincial, y la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital. Esta alianza estratégica permite un abordaje integral del territorio, optimizando los tiempos de respuesta y la llegada a cada unidad habitacional.

Las brigadas técnicas han establecido un cronograma de trabajo riguroso que se extenderá desde este lunes 23 hasta el viernes 27 de febrero. Para maximizar el impacto de la cobertura, se han dispuesto dos turnos diarios de actividad:

Turno Mañana: De 9 a 12 horas.

Turno Tarde: De 16 a 19 horas.

Este esquema horario permite que el personal especializado recorra las zonas asignadas en momentos de alta actividad vecinal, facilitando el contacto con los ciudadanos y la inspección de los espacios que pueden albergar larvas o mosquitos adultos.

Barrios bajo vigilancia

La planificación para esta semana se centra en un extenso sector de la capital, abarcando barrios de alta densidad poblacional y diversos complejos habitacionales. La precisión en la delimitación de estas zonas es fundamental para que los vecinos estén debidamente informados y preparados para recibir a las autoridades sanitarias.

Los operativos de control focal se llevarán a cabo específicamente en las siguientes locaciones:

Barrio San Antonio Sur.

Barrio San Antonio Oeste.

Barrio San Carlos Oeste.

Barrio Luis Franco, contemplando exhaustivamente los sectores A, B, C y D.

Barrio Almirante Brown.

Complejos habitacionales: 100 viviendas, 50 viviendas, 120 viviendas y 104 viviendas.

Cada una de estas áreas representa un eslabón crítico en la cadena de prevención, donde la detección temprana de recipientes con agua estancada y la aplicación de tratamientos larvicidas resultan determinantes para frenar el ciclo biológico del vector.