Fuerte reclamo de la Intersindical docente por el mal estado de las escuelas en Catamarca

En la antesala del regreso de los chicos a las aulas, la preocupación por el estado de la infraestructura escolar volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública. En las últimas semanas se viralizaron dos casos graves en el interior de la provincia, en los que los edificios escolares exhiben señales que ponen en duda sus condiciones óptimas para el normal desarrollo del ciclo lectivo.

El primer episodio corresponde a la Escuela N°215 de Tinogasta, donde los docentes denunciaron la presencia de una creciente plaga de cucarachas dentro del establecimiento. La situación generó alarma entre la comunidad educativa y abrió un debate sobre las condiciones de higiene y mantenimiento en las que se encuentran algunos edificios escolares.

A este hecho se sumó la semana pasada la contundente alerta de los padres de los alumnos que asisten a la Escuela N°215 "Esther Ana Romero", ubicada en La Paz. En este caso, los progenitores decidieron alzar la voz de manera formal ante lo que consideran un edificio que no garantiza la seguridad ni el bienestar de los menores.

La denuncia formal y la viralización de imágenes

Frente a la evidencia del deterioro edilicio, los padres canalizaron su malestar a través de las vías institucionales, realizando presentaciones formales y acompañando su reclamo con fotografías que muestran el preocupante estado del edificio escolar.

Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales y medios digitales, expusieron con crudeza las condiciones materiales del establecimiento, reforzando la percepción de que la infraestructura no se encuentra en condiciones adecuadas para recibir a los alumnos.

El impacto de esta difusión fue inmediato. A poco de comenzar el ciclo lectivo 2026, la situación generó inquietud en la comunidad educativa y amplificó el reclamo hacia las autoridades competentes.

La Intersindical docente se suma al reclamo

Ante este escenario, la Intersindical docente decidió pronunciarse y sumarse a la denuncia, poniendo el foco especialmente en el caso de la Escuela N°215 "Esther Ana Romero", en La Paz.

El acompañamiento sindical se produce en un contexto de creciente preocupación por el estado de algunos edificios escolares del interior provincial. La organización docente entiende que estos episodios no pueden ser minimizados ni relativizados, sobre todo cuando se trata de garantizar condiciones básicas para el inicio del año escolar.

Según expresaron mediante un comunicado de este lunes, el objetivo es que el gobernador Raúl Jalil tome conocimiento directo de las condiciones en las que funcionan muchas instituciones educativas, tanto en Capital como en el interior. Desde el espacio sindical señalaron que valoran las intervenciones realizadas por Infraestructura Escolar, pero advirtieron que no alcanza con informar la reparación de 100 edificios si no se detalla en qué estado se encuentran las más de 700 escuelas que existen en la provincia y cuáles requieren intervención urgente.

"La sociedad catamarqueña merece conocer la realidad completa", sostuvieron, al tiempo que cuestionaron que se transmita una imagen de normalidad que —según indicaron— no refleja lo que sucede en numerosos establecimientos.

El comunicado remarca que el planteo no es nuevo y que la Intersindical viene insistiendo de manera constante en la necesidad de garantizar condiciones dignas y seguras para enseñar y aprender. En ese sentido, subrayaron que no se trata de una confrontación política sino de un acto de responsabilidad institucional en defensa de la educación pública.

Entre los principales reclamos, los gremios solicitaron al Poder Ejecutivo provincial que disponga un relevamiento integral de la infraestructura escolar y avance con un plan de intervención efectivo, urgente y transparente para las escuelas que aún presentan problemas edilicios.

Además, pidieron la conformación inmediata de una Comisión Técnica de Infraestructura en el ámbito de la paritaria docente, con participación de las áreas competentes del Estado —como Infraestructura, Educación y Desarrollo Social— y otros organismos que correspondan, a fin de abordar la situación de manera coordinada y con resultados verificables.

"La educación pública se defiende con hechos. Y la infraestructura escolar no puede seguir esperando", concluye el documento difundido por la Intersindical Docente de Catamarca, en la antesala del inicio del ciclo lectivo 2026.