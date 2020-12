ADUCA dijo que la nueva ministra de Educación se niega a recibirlos

El secretario gremial de ADUCA, Gustavo Acosta, en diálogo Radio República, cuestionó a la nueva ministra de Educación, Andrea Centurión, y dijo que se niega a recibirlos. Además, opinó sobre el traspaso de los IES.

“El Gobierno se está manejando de un modo autoritario. Te da un aumento por decreto, te guste o no te guste. La ministra de Educación no te atiende o atiende a quien le ordenan que reciba”, reclamó.

Por otra parte, Acosta aseguró que el aumento a los docentes es una pantalla. Y agregó que esta mejora salarial solo la van a percibir aquellos que no llegan al salario mínimo y que el resto quedará con el 21 %.

“La suma extraordinaria se pagará hasta tanto se llegue a un nuevo acuerdo salarial, por eso se dispuso una revisión en febrero del año que viene”, acotó. Cabe recordar, que la paritaria nacional docente estableció que el salario mínimo docente nacional será de $ 27.500, que se hará efectivo partir del 1° de diciembre. Dicha suma incluye FONID, material didáctico y suma extraordinaria. Además, una actualización del 10 % al 23,4 % pactado y deja abierta la posibilidad de una actualización en febrero.

Finalmente, el referente gremial trató sobre el reclamo que mantienen los IES en contra del traspaso al Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica y afirmó: “El decreto de traspaso de los IES a Ciencia e Innovación Tecnológica no ha sido derogado y, por el contrario, está en vigencia”.