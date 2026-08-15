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Catamarca: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 15 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 17

15 Agosto de 2026 07.28

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca indica que hoy 15 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:54 y se pone a las 19:00.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con humo y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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Catamarca clima Pronóstico

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