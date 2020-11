Advierten que hay especulación en el faltante de materiales de construcción

El propietario del corralón “San Javier”, Javier Galán, se refirió a la situación actual que atraviesan los comercios del rubro de la construcción en Catamarca y dijo que, si bien existe un faltante de algunos materiales vinculados a distintos factores, la especulación respecto de la venta y la suba de precios genera problemas de abastecimiento en algunos locales.

“La venta normal no aumentó en gran escala como se dice por ahí, es más en los corralones. Hay faltante de mercadería, no sabemos por qué, cuando a nivel nacional empieza a subir el precio del dólar o se especula, creemos que por ese lado viene la cosa”, manifestó Galván en diálogo con radio Valle Viejo.

En ese marco de declaraciones, el empresario dijo que normalmente, las entregas de mercadería desde el inicio de la cuarentena se dilataron y que también se dieron algunas situaciones vinculadas a las medidas del COE provincial, que modifica la forma de ingreso de los camiones con mercaderías, y que por diferencia nacional, entre una provincia y otra, con respecto a la circulación e ingreso del transporte, generó más de una vez malos entendidos y hubo mercadería que volvió a su destino y no pudo ingresar a Catamarca. Eso perjudicó al abastecimiento local.

“Hay una modificación grande en el precio de algunos productos y en relación al faltante de materiales para la construcción, hay mucha especulación. Nosotros vendemos sin límite, y por lo que nos dicen los clientes, no estaría pasando lo mismo en otros corralones. Que no estarían vendiendo por temor a desabastecerse, es decir, no saben si se va a poder reponer después esa mercadería. Esto nos dimos cuenta porque en estos últimos días, caras nuevas se sumaron a nuestra cartera de clientes y llegaron a adquirir materiales en gran cantidad y dijeron que en los competidores no les quisieron vender. Nosotros vendemos, por supuesto que tenemos que garantizar también los materiales a nuestro cliente, tratamos de hacer un equilibrio. Nosotros no especulamos”, aseveró Galván.

El empresario comentó que los productos de construcción y ferretería, que son importados, se venden en dólares, pero hay mercadería que no está en dólares y aumenta igual, “claro que al no ser fabricantes, nosotros no sabemos a ciencia cierta qué es lo que influye en la suba del precio”, reiteró.

A modo de ejemplo, el empresario dijo que la bolsa de cemento cuesta actualmente $ 610 y que desde que rige la cuarentena, sube todos los meses un 5 % de forma permanente.

“Es importante tener en cuenta que en Buenos Aires, donde hay fabrica de materiales de construcción, hubo contagio de Covid-19 y eso significó parar por un tiempo la producción, y se va frenando, y se va afectando. No es un solo un factor el que influye que lleguemos a esta situación que roza el desabastecimiento, el otro factor, el cambio de la moneda el dólar, la reposición normal, haber escasez”, concluyó el empresario.