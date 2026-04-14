Catamarca consolida el crecimiento de su industria audiovisual con acuerdos estratégicos

Con una destacada participación de referentes institucionales, concluyó el primer Encuentro Regional NOA de Políticas Públicas Audiovisuales, una iniciativa que permitió afianzar el trabajo conjunto entre las provincias del norte argentino en torno al desarrollo de la industria audiovisual. El evento se consolidó como un ámbito clave para el intercambio de experiencias y la construcción de consensos en una región que busca fortalecer su identidad productiva.

Durante la jornada, representantes de Jujuy, La Rioja, Tucumán, Salta y Catamarca compartieron no solo sus trayectorias institucionales, sino también herramientas de gestión y líneas de acción que cada jurisdicción viene implementando. Este intercambio permitió identificar puntos en común, desafíos compartidos y oportunidades de crecimiento conjunto, en un contexto donde la articulación regional aparece como una estrategia indispensable.

El encuentro no se limitó a un espacio de exposición, sino que promovió un diálogo activo con otras áreas del Estado catamarqueño, generando un cruce interdisciplinario orientado a fortalecer las capacidades productivas y ampliar el horizonte de oportunidades para el sector audiovisual.

Cooperación institucional: un acuerdo clave con Jujuy

Uno de los resultados más relevantes del encuentro fue la firma de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, conducido por Alberto Natella, y la provincia de Jujuy. Este acuerdo representa un paso concreto hacia la consolidación de políticas públicas coordinadas en el ámbito audiovisual.

El convenio establece una serie de ejes de trabajo que buscan potenciar el desarrollo del sector en ambos territorios:

Instancias de capacitación conjunta, orientadas a profesionalizar los recursos humanos.

Participación en proyectos colaborativos, que permitan compartir capacidades y experiencias.

Articulaciones institucionales sostenidas, destinadas a generar sinergias entre organismos públicos.

Este marco de cooperación no solo refuerza los vínculos bilaterales, sino que también sienta un precedente para futuras alianzas dentro de la región.

Una agenda común para el desarrollo audiovisual

Más allá de los acuerdos específicos, el encuentro dejó como saldo la construcción de una agenda de trabajo común, que refleja una visión compartida sobre el presente y el futuro de la industria audiovisual en el NOA. Esta agenda se apoya en el fortalecimiento de vínculos estratégicos entre las provincias, entendiendo que el crecimiento del sector requiere de una perspectiva regional integrada.

Entre los aspectos más destacados de esta agenda se encuentran:

La coordinación de políticas públicas orientadas al desarrollo audiovisual.

El impulso a la producción regional, con identidad propia.

La generación de nuevas فرصidades económicas y laborales vinculadas al sector.

El fortalecimiento de una red institucional sólida, capaz de sostener iniciativas a largo plazo.

Este enfoque conjunto permite superar las limitaciones individuales de cada provincia y avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible.

Catamarca como actor estratégico en el escenario audiovisual

En este contexto, Catamarca reafirma su rol como un actor clave en el impulso de la industria audiovisual regional. La provincia continúa avanzando en la construcción de una política pública específica, orientada a consolidar un sector con capacidad productiva, identidad cultural y proyección nacional.

El protagonismo asumido por Catamarca en la organización de este encuentro y en la firma de acuerdos estratégicos evidencia una clara decisión política de posicionarse dentro del mapa audiovisual argentino. Este proceso no solo implica el desarrollo de infraestructura y capacidades técnicas, sino también la generación de condiciones favorables para la inversión, la formación y la creación.

La consolidación de una mirada regional, como la que emergió de este primer encuentro, marca un punto de inflexión. A partir de ahora, el desafío será sostener y profundizar estos vínculos, transformando los acuerdos en acciones concretas que permitan traducir el potencial del NOA en resultados tangibles.

En definitiva, el Encuentro Regional NOA de Políticas Públicas Audiovisuales no solo cumplió con sus objetivos iniciales, sino que sentó las bases de una estrategia compartida, donde la cooperación y la planificación conjunta se proyectan como los pilares fundamentales para el crecimiento sostenido del sector.