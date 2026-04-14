Antofagasta de la Sierra refuerza la prevención del suicidio

En el marco de las políticas de promoción, prevención y abordaje comunitario, el Ministerio de Salud de la provincia avanzará con una nueva jornada de trabajo territorial en Antofagasta de la Sierra, enfocada especialmente en la prevención del suicidio.

La actividad será llevada adelante por la Dirección de Políticas de Promoción, Prevención y Abordaje Comunitario, cuyos equipos visitarán la localidad el viernes 17 de abril con una agenda diseñada para responder a las demandas que surgen de la propia comunidad.

Según se informó, el trabajo forma parte de una línea de acción sostenida por la cartera sanitaria, que busca proyectar estrategias capaces de brindar herramientas concretas para abordar diferentes problemáticas sociales, con una lógica de cercanía territorial y participación de actores locales. La intervención en Antofagasta se inscribe, así, en una política sanitaria que prioriza no solo la asistencia, sino también la prevención y la construcción de redes comunitarias de cuidado.

Jornada de concientización

Uno de los ejes centrales de la visita será el trabajo con especialistas en la temática, quienes desarrollarán actividades junto a distintos actores sociales de la comunidad. El objetivo de estos encuentros será generar conciencia entre las personas participantes, al tiempo que se abrirán espacios específicos para que puedan recibir recomendaciones y prepararse para abordar este tipo de situaciones.

La propuesta está orientada a fortalecer capacidades de detección, escucha y acompañamiento, a partir de instancias grupales que permitan compartir herramientas y estrategias preventivas en ámbitos comunitarios y educativos.

Desde la perspectiva planteada por el Ministerio, la construcción de estos espacios busca ofrecer un marco de contención y formación, clave para intervenir ante señales de alerta y promover una red de apoyo en cada institución involucrada.

Antofagasta y El Peñón

La agenda prevista para el viernes 17 de abril contempla actividades simultáneas en Antofagasta de la Sierra y en la localidad de El Peñón, con propuestas diferenciadas según los públicos destinatarios.

Encuentro comunitario

Se realizará un encuentro comunitario en Antofagasta de la Sierra, pensado como un espacio abierto de diálogo y sensibilización.

Lugar: tinglado municipal

tinglado municipal Horario: 09 a 12 hs

Taller entre pares en la Escuela Secundaria N°39

La jornada incluirá un taller de prevención de suicidio entre pares, destinado al ámbito educativo.

Lugar: Escuela Secundaria N°39 Villa Antofagasta de la Sierra

Escuela Secundaria N°39 Villa Antofagasta de la Sierra Horario: 10 a 12 hs

Talleres en la Escuela del Peñón

En paralelo, la Escuela del Peñón, Secundaria Rural N°27 Eulalia Ares, será otro de los puntos clave de la intervención.

Allí se desarrollarán dos propuestas:

Taller de prevención de suicidio en la escuela Horario: 10 a 12 hs y 14 a 16 hs

Taller de prevención de suicidio entre pares Horario: 14 a 16 hs



Prevención, formación y herramientas para el abordaje

El despliegue de estas actividades refleja una estrategia que combina prevención, promoción de la salud y formación comunitaria, con foco en la construcción de herramientas para actuar frente a situaciones complejas.

La participación de estudiantes, docentes, vecinos y otros actores sociales permitirá ampliar el alcance de una propuesta que no se limita a un solo ámbito, sino que articula espacios comunitarios y escolares para fortalecer la detección temprana y la intervención responsable.

Con esta jornada en Antofagasta de la Sierra, el Ministerio de Salud profundiza su presencia territorial y refuerza una línea de trabajo que pone en el centro la conciencia colectiva, la capacitación y la preparación comunitaria ante problemáticas que requieren escucha, acompañamiento y respuestas articuladas.