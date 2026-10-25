Advierten sobre riesgos en rutas por lloviznas, neblina y desprendimientos

Vialidad Provincial recomendó circular con precaución por distintos caminos de Catamarca debido a las condiciones climáticas adversas, que incluyen lloviznas, bancos de niebla y desprendimientos de rocas en sectores determinados. El organismo informó sobre la situación registrada en tres tramos de la red vial provincial y solicitó a los conductores extremar las medidas de seguridad durante sus desplazamientos.

La advertencia comprende la Cuesta El Portezuelo, en el tramo entre el cruce con la Ruta Nacional N.º 38 y La Cumbre; la Ruta Provincial N.º 42, en el sector que conecta La Cumbre con Tintigasta; y la Ruta Provincial N.º 5, correspondiente a la Cuesta de Los Ángeles.

En estos sectores, la presencia de lloviznas y neblina constituye uno de los factores que motivan la recomendación de circular con precaución. En el caso de la Cuesta El Portezuelo, además, se registran desprendimientos de rocas como consecuencia de las inclemencias climáticas, una situación que requiere tareas de despeje y recorridos preventivos por parte del personal de Vialidad Provincial.

El aviso pone el foco en la necesidad de adaptar la circulación a las condiciones existentes en cada tramo. La reducción de la visibilidad por los bancos de niebla y la presencia de material sobre la calzada son aspectos señalados por el organismo al solicitar una conducción prudente, especialmente en las zonas montañosas.

Cuesta El Portezuelo: desprendimientos y tareas de despeje

Uno de los sectores que requiere mayor atención es la Cuesta El Portezuelo, específicamente en el tramo comprendido entre el cruce con la Ruta Nacional N.º 38 y La Cumbre.

Según informó el organismo provincial, en ese recorrido se producen desprendimientos de rocas debido a las condiciones climáticas adversas. Como consecuencia, parte del material puede acumularse sobre la calzada, por lo que el personal del organismo lleva adelante tareas destinadas a retirarlo y mantener las condiciones de circulación.

Los trabajos incluyen recorridos preventivos y tareas de despeje, con el objetivo de detectar situaciones que puedan afectar el tránsito y retirar las rocas que hayan quedado sobre la superficie de la ruta.

A pesar de estas intervenciones, persisten las lloviznas y los bancos de niebla en el sector. Por ese motivo, la recomendación oficial es mantener la precaución durante todo el recorrido y prestar especial atención a las condiciones del camino.

Ruta Provincial N.º 42: precaución entre La Cumbre y Tintigasta

La advertencia también alcanza a la Ruta Provincial N.º 42, en el tramo La Cumbre-Tintigasta, donde Vialidad Provincial informó sobre la presencia de lloviznas y neblina.

En este sector, la recomendación es transitar con precaución ante las condiciones meteorológicas registradas. La neblina puede reducir la visibilidad durante el desplazamiento, mientras que las lloviznas forman parte del escenario climático que motivó el aviso preventivo.

El organismo incluyó este tramo entre los puntos de la red vial provincial que requieren especial atención por parte de los conductores. La indicación general es adecuar la marcha a las condiciones de circulación y evitar maniobras que puedan incrementar los riesgos.

Cuesta de Los Ángeles: advierten por lloviznas y neblina

Otro de los sectores alcanzados por el aviso es la Ruta Provincial N.º 5, en la Cuesta de Los Ángeles. Allí también se recomienda circular con precaución debido a la presencia de lloviznas y neblina.

La situación forma parte del conjunto de condiciones climáticas adversas que afectan a distintos sectores de la provincia y que llevaron al organismo a emitir una advertencia para los usuarios de las rutas provinciales.

En este tramo, la indicación se centra en la necesidad de extremar los cuidados al conducir y tener en cuenta la posible reducción de la visibilidad. La recomendación adquiere particular relevancia en los sectores montañosos, donde las condiciones meteorológicas pueden favorecer desprendimientos de rocas, según advirtió el organismo.

Las recomendaciones

Frente a este panorama, Vialidad Provincial solicitó a los conductores adoptar medidas de precaución para circular por los caminos afectados. Las principales recomendaciones son:

Reducir la velocidad durante el desplazamiento.

Mantener la distancia de seguridad con otros vehículos.

Extremar las medidas de precaución, especialmente en los sectores montañosos.

Prestar atención a las condiciones climáticas y a la presencia de material sobre la calzada.

Estas indicaciones buscan promover una circulación prudente en los tramos donde las lloviznas, la neblina y los desprendimientos de rocas pueden dificultar el tránsito.