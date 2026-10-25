Se avisa: se viene un domingo lluvioso en Catamarca

Para este domingo el pronóstico del tiempo anticipa una jornada con condiciones inestables durante gran parte del día, especialmente en las primeras horas, cuando se esperan lluvias tanto desde la madrugada como durante la mañana.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura se ubicó en 12 grados desde la madrugada y seguirá así durante la mañana, en un contexto de precipitaciones con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70% para ambos períodos.

En cuanto al viento, arrancó soplando desde el sector Sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la mañana, la dirección predominante cambiará al Sudoeste, con una intensidad que aumentará hasta ubicarse entre los 23 y 31 km/h. Estas condiciones estarán acompañadas por la continuidad de las lluvias, por lo que la primera mitad del domingo concentrará las mayores probabilidades de precipitaciones previstas para la jornada.

La tarde con una máxima de 20 grados

Durante la tarde se espera un cambio en las condiciones del tiempo, con el paso de lluvias a lloviznas y una disminución de la probabilidad de precipitaciones, que se ubicará entre el 10% y el 40%.

La temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 21 grados, convirtiendo a la tarde en el período más cálido de este domingo. En paralelo, el viento volverá a soplar predominantemente desde el Sur, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h. Si bien el pronóstico contempla una reducción en las probabilidades de lluvia respecto de la madrugada y la mañana, las lloviznas seguirán presentes en la previsión para este tramo de la jornada.

Una noche mayormente nublada

Para la noche del domingo, el SMN anticipa un escenario diferente al de las primeras horas. El cielo estará mayormente nublado, sin precipitaciones previstas. En cuanto a la temperatura descenderá hasta los 16 grados, mientras que el viento cambiará nuevamente de dirección y soplará desde el Noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Este período será el más favorable de la jornada en cuanto a la ausencia de precipitaciones. Sin embargo, la nubosidad continuará presente durante la noche.