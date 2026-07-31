Agosto llega con cambios de tiempo: el pronóstico para el inicio del mes en Catamarca

El pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el primer fin de semana de agosto en la Capital catamarqueña anticipa un escenario de variabilidad climática, con jornadas en las que se combinarán períodos de nubosidad, viento y temperaturas moderadas.

El inicio del mes estará condicionado por la presencia de ráfagas intensas, especialmente durante el cierre de la semana y las primeras horas del sábado, motivo por el cual el organismo meteorológico emitió una alerta amarilla por viento para la provincia.

El área de cobertura incluye una amplia zona del territorio catamarqueño:

Ambato

Ancasti

Capayán

Capital

El Alto

Fray Mamerto Esquiú

La Paz

Paclín

Santa Rosa

Valle Viejo

Zona serrana de Pomán

La advertencia rige para la noche del viernes y la madrugada del sábado, período durante el cual se espera el desarrollo de las condiciones más intensas asociadas al viento.

Sábado 1 de agosto: tormentas aisladas y ráfagas durante la jornada

Para el sábado 1 de agosto, el pronóstico del SMN indica una evolución del tiempo con diferentes momentos a lo largo del día en la Capital. Durante la madrugada podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que hacia la mañana se prevé un cielo parcialmente nublado.

Durante la tarde noche, el viento será uno de los principales protagonistas de la jornada. Se esperan vientos del este rotando al norte, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, la jornada presentará una amplitud térmica moderada:

Temperatura mínima: 12 grados.

12 grados. Temperatura máxima: 23 grados.

La combinación de nubosidad, viento y posibles tormentas aisladas marcará una jornada de transición, con cambios en las condiciones atmosféricas a medida que avance el día.

Domingo 2 de agosto: aumento de temperatura y continuidad del viento

El domingo 2 de agosto continuará con un panorama de inestabilidad moderada, aunque con temperaturas ligeramente superiores respecto al sábado.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que durante la tarde las condiciones estarán acompañadas por viento. Hacia la noche, el cielo se presentará algo nublado.

El comportamiento del viento también será un factor destacado: se prevén vientos del norte con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora, con una rotación posterior hacia el este.

Los valores térmicos previstos para la Capital catamarqueña serán:

Temperatura mínima: 13 grados.

13 grados. Temperatura máxima: 25 grados.

El domingo se ubicará como la jornada con mayor temperatura máxima del período pronosticado, aunque mantendrá como característica principal la presencia de viento durante parte del día.

Lunes 3 de agosto: cielo mayormente nublado y cambio en la circulación del viento

Para el lunes 3 de agosto, el SMN anticipa la continuidad de un escenario con abundante nubosidad. La jornada se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas similares a las registradas durante el fin de semana.

Los registros previstos son:

Temperatura mínima: 13 grados.

13 grados. Temperatura máxima: 24 grados.

En cuanto al viento, se espera una modificación en su dirección: los vientos del noreste rotarán al sur, marcando un cambio en la circulación atmosférica respecto de las jornadas anteriores.

Alerta amarilla: ráfagas intensas en distintos sectores de Catamarca

La advertencia emitida por el SMN señala que la provincia estará afectada por un episodio de vientos intensos, con diferencias según la zona.

En la zona cordillerana, se prevén vientos intensos del sector oeste, con velocidades estimadas entre 60 y 80 kilómetros por hora. Además, las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos.

Para el resto del área bajo alerta, se esperan vientos del sector oeste con una rotación posterior hacia el sector sur. En estos sectores, las velocidades previstas se ubican entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

El escenario meteorológico del comienzo de agosto estará marcado así por la presencia del viento como principal elemento, acompañado por variaciones en la nubosidad y temperaturas que se mantendrán entre los 12 y 25 grados durante el período comprendido entre el sábado 1 y el lunes 3 de agosto.