Avanza con el despeje de nieve en la Ruta 60: ¿qué pasa con el Paso de San Francisco?

Vialidad Nacional mantiene en marcha un operativo destinado a remover la nieve acumulada sobre la Ruta Nacional 60, en el sector correspondiente al Paso Internacional de San Francisco, con el objetivo de restablecer las condiciones de transitabilidad cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Las tareas son ejecutadas por personal y equipos afectados al Campamento La Gruta, que trabajan sobre los sectores donde las precipitaciones níveas registradas durante los últimos días provocaron una importante acumulación de nieve sobre la calzada.

El operativo forma parte de las acciones que el organismo desarrolla para mantener despejado uno de los principales corredores internacionales de la provincia, afectado por las intensas condiciones meteorológicas registradas en la zona cordillerana.

La Gruta y el límite con Chile

De acuerdo con la información difundida por Vialidad Nacional, el sector que presenta mayores dificultades comprende el tramo ubicado entre La Gruta y el límite con Chile.

Dentro de ese recorrido, uno de los puntos más afectados es la zona conocida como "Los Cajones", donde la acumulación de nieve alcanzó una magnitud considerable como consecuencia de las importantes nevadas registradas durante los últimos días.

La presencia de nieve sobre la calzada obligó al despliegue de maquinaria y personal especializado para realizar las tareas de limpieza y despeje, con el propósito de remover el material acumulado y recuperar las condiciones necesarias para la circulación.

Las labores se desarrollan utilizando los equipos asignados al Campamento La Gruta, que permanece operativo en la zona de montaña para atender este tipo de contingencias.

El Paso Internacional permanece cerrado

Mientras continúan las tareas sobre la Ruta Nacional 60 del lado argentino, el Paso Internacional de San Francisco permanece cerrado debido a las condiciones existentes en territorio chileno.

Según se informó, la interrupción de la circulación responde a la acumulación de nieve en distintos sectores de la Ruta CH31, vía que forma parte del corredor internacional en el lado chileno.

Esta situación impide la habilitación del paso fronterizo, aun cuando avanzan los trabajos de despeje sobre la ruta argentina. De esta manera, la reapertura del corredor internacional dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y del estado de transitabilidad tanto en la Ruta Nacional 60 como en la Ruta CH31 de Chile.

El condicionamiento del clima

Además de la acumulación de nieve, el desarrollo del operativo también se vio condicionado por el pronóstico meteorológico previsto para la jornada. Vialidad Nacional informó que para este día se esperaban vientos con ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora, fenómeno que representa un riesgo para el personal y los equipos que trabajan en la zona de alta montaña.

Como consecuencia de esas condiciones, el organismo indicó que las tareas de despeje continuarán una vez que mejoren las condiciones climáticas, priorizando la seguridad de los trabajadores y la operatividad del equipamiento desplegado en el lugar.

La intensidad del viento constituye uno de los factores que condicionan habitualmente las tareas de mantenimiento en sectores cordilleranos, especialmente cuando se combinan con importantes acumulaciones de nieve sobre la calzada.