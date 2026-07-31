Se viene la caña con ruda: el origen del ritual y cómo realizarlo correctamente

El 1 de agosto ocupa un lugar especial dentro del calendario de las tradiciones populares. En esa fecha, coincidiendo con el Día de la Pachamama, se mantiene vigente el ritual de beber caña con ruda (Ruta graveolens), una costumbre que con el paso del tiempo ha sumado cada vez más adeptos en todo el país.

La creencia sostiene que cumplir con este ritual ayuda a prevenir enfermedades o los llamados "males del invierno", una idea que se resume en un conocido refrán popular: "Julio los prepara y agosto se los lleva". Según esta tradición, agosto es el mes en el que se manifiestan las enfermedades y epidemias, siendo considerado un período en el que aumentan los males y las muertes repentinas. Esta concepción también se encuentra presente en Paraguay, donde existen creencias similares.

Aunque actualmente la práctica se ha extendido a distintas regiones del país, su origen pertenece a la cultura del nordeste argentino (NEA). Allí nació esta costumbre que hoy continúa transmitiéndose de generación en generación como una expresión de la tradición popular.

El vínculo con la Pachamama

Mientras que en el NEA el eje de la tradición está puesto en la caña con ruda, en el noroeste argentino (NOA) la celebración del Día de la Pachamama adquiere un significado diferente.

En esa región, la cuestión gira en torno a la peligrosidad atribuida a la Pachamama o Madre Tierra, motivo por el cual se le ofrece una ceremonia en la que se le brindan alimentos a cambio de protección, especialmente en lo relacionado con la salud.

De esta manera, ambas expresiones culturales comparten un mismo propósito: buscar protección frente a las enfermedades y los males que, según las creencias populares, caracterizan al mes de agosto.

Cómo y cuándo se debe beber la caña con ruda

La tradición establece una forma específica de realizar el ritual. La bebida debe consumirse en ayunas el 1 de agosto, respetando alguna de estas modalidades:

Tomar tres sorbos.

Beber un sorbo largo.

Tomar una copita entera.

La costumbre también contempla una excepción para quienes no puedan cumplir con el ritual ese mismo día. En esos casos, la tradición permite beber la preparación hasta el 15 de agosto, siempre que la persona sea convidada por alguien que ya haya realizado el ritual el 1 de agosto.

La preparación de la bebida

La elaboración de la caña con ruda requiere anticipación. Para cumplir con la tradición, las hojas o ramas de ruda macho deben dejarse macerando junto con la caña o licor de caña durante al menos un mes antes del 1 de agosto.

Ese tiempo de preparación forma parte del ritual y permite obtener la bebida que será utilizada durante la ceremonia de cada año.

Las cualidades atribuidas a la ruda

La ruda (Ruta graveolens) es considerada una planta medicinal a la que tradicionalmente se le atribuyen múltiples propiedades. Entre las cualidades mencionadas se destacan:

Antiespasmódica.

Antivenenosa.

Anticonvulsiva.

Antiséptica.

Contra las dificultades para respirar.

Para la ciática.

Para enfermedades oftalmológicas.

Para enfermedades renales.

Además de esos usos medicinales, la ruda también ha sido utilizada en rituales y ceremonias destinados a curar enfermedades ocasionadas por causas sobrenaturales, lo que explica su estrecha relación con distintas expresiones de la medicina popular y las prácticas tradicionales.

Una planta con una larga historia

La historia de la ruda se remonta a la antigüedad. Se trata de una hierba originaria del Mediterráneo, que fue introducida en América tras la conquista española. Su importancia medicinal quedó reflejada en la investigación "La Ruda en la Medicina Folclórica del Norte Argentino", de Pastor Arenas y Guido Galafassi, donde se destaca que fue uno de los medicamentos privilegiados en la antigüedad.

Según ese trabajo, sus cualidades medicinales fueron reseñadas por autores como Hipócritas, Plinio y Dioscórides, quienes ya mencionaban sus propiedades.

La investigación también sostiene que muchos de los usos que la ruda tuvo en la antigüedad, así como durante la España de la época colonial, fueron incorporados posteriormente en el actual territorio argentino. En ese sentido, los autores indican que es probable que la planta haya sido incorporada tempranamente a la farmacopea del Río de la Plata. Asimismo, documentan que los jesuitas mencionaron a la ruda como parte de los remedios utilizados, dejando además constancia de que la planta crecía espontáneamente en la zona.