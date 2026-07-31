Peregrinos de la Virgen de Luján dieron acción de gracias a los pies de la Patrona de Catamarca

Este jueves arribó a la Capital la peregrinación que recorre el país llevando las imágenes de Nuestra Señora de Luján y el Negrito Manuel, en el marco de la Peregrinación y Misión por la Unidad de la Argentina, una iniciativa que se desarrolla con el lema "Por la paz y la unidad de la Argentina".

La visita forma parte de la preparación para la conmemoración de los 400 años del Milagro de la Virgen de Luján, Patrona de la Argentina, que se celebrarán en 2030. Integrada por peregrinos laicos y religiosas, la misión avanza a pie por distintas provincias del país llevando un mensaje de fe, esperanza y unidad.

Luego de desarrollar una misión en inmediaciones de la Maternidad Provincial, los peregrinos se dirigieron al Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica, donde participaron de la celebración de la Santa Misa, presidida por el obispo diocesano, Monseñor Luis Urbanč, y concelebrada por el padre Franco Punturo, de la Diócesis de Merlo-Moreno, provincia de Buenos Aires, integrante de la peregrinación.

La misión de los cristianos

Durante la celebración eucarística, Monseñor Luis Urbanc reflexionó sobre la Palabra de Dios proclamada, particularmente sobre el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, deteniéndose en la parábola de la red que recoge toda clase de peces.

El Obispo explicó que esa enseñanza invita a comprender que, mientras la humanidad peregrina en este mundo, conviven el bien y el mal, recordando que Jesús enseñó que el trigo y la cizaña deben crecer juntos hasta el momento de la separación definitiva.

En ese contexto expresó que cada persona tiene la posibilidad de optar por el bien durante su vida y destacó la intercesión de los santos y de la Virgen María para ayudar a los creyentes a vivir conforme a la voluntad de Dios.

Señaló que "cada uno de nosotros, mientras peregrina por este mundo, tiene chance, los santos del Cielo y la Virgen interceden por nosotros, para que seamos sensatos, para que optemos por el bien, por ser justo, y justo es aquel que hace la voluntad de Dios, expresa con su vida lo que Dios quiere, trabaja por lo que Dios quiere, ama como Dios quiere, es decir, está en una comunión permanente con Dios".

El ejemplo de la Virgen María y la tarea evangelizadora

Monseñor Urbanč destacó que la Virgen María constituye el ejemplo más claro de fidelidad a la voluntad divina y recordó que es protectora tanto de la patria como de la diócesis de Catamarca.

En ese sentido afirmó que la misión de quienes viven en comunión con Dios consiste en hacer presente el Reino de Dios en el mundo y recordó que el Padre envió a su Hijo para que todos lo conozcan y, a partir de ese conocimiento, puedan amarlo y ponerse al servicio del prójimo.

Un reconocimiento a quienes caminan por el país

Al referirse al grupo de peregrinos, el Obispo valoró el testimonio que ofrecen recorriendo distintas provincias argentinas y afirmó que su ejemplo refleja el compromiso permanente que debe asumir todo cristiano durante su vida.

Expresó que "nuestros hermanos que han venido peregrinando van motivando y ésta es la posta que se deja a otros para que sigan haciendo la tarea. Esto es un ejemplo de lo que tenemos que hacer durante toda nuestra vida, mientras peregrinamos por este mundo".

Hacia el final de su mensaje pidió a la Santísima Virgen María que ayude a todos los fieles a aprender del ejemplo del Negrito Manuel, a quien definió como custodio de María, invitando a cuidar su presencia en los hogares y en la sociedad.

Asimismo expresó que el Negrito Manuel custodió una imagen de María, pero que su verdadera misión fue hacer que la Madre de Dios pudiera habitar en el corazón de todos los argentinos. Luego de la Comunión, Monseñor Urbanc invitó a todos los peregrinos a acercarse al presbiterio para impartirles una bendición especial y, como cierre de la celebración, toda la asamblea alabó a la Santísima Virgen María mediante el canto.

Los testimonios de quienes recorren el país

El padre Franco Punturo, perteneciente a la Diócesis de Merlo-Moreno, explicó que acompaña la imagen peregrina de la Virgen de Luján en el recorrido nacional organizado con motivo de los 400 años de la llegada de la Virgen de Luján a la Argentina, ocurrida en 1630.

Indicó que ya recorrieron Jujuy, Salta, Santiago del Estero, y actualmente transitan por Tucumán y Catamarca. Precisó que este tramo comenzó el sábado 18 de julio en el Santuario de la Virgen de la Merced, en San Miguel de Tucumán, desde donde atravesaron distintas localidades hasta ingresar a Catamarca por La Viña (Paclín) y El Portezuelo.

El sacerdote destacó que fue su primera visita a Catamarca y afirmó haber quedado sorprendido por la profunda devoción mariana de la provincia.

Por su parte, Carolina, laica consagrada, expresó que el grupo acompaña a la Virgen en la cuarta etapa de la peregrinación y señaló que la iniciativa nació de un grupo de mujeres como preparación para el jubileo de 2030.

También destacó el afecto recibido por parte del pueblo catamarqueño y explicó que la misión busca además difundir la figura del Negro Manuel, cuya causa se encuentra en estudio para su reconocimiento como santo.

Entre los testimonios recogidos, Lidia recordó especialmente una frase escuchada al ingresar a Catamarca, cuando una integrante de la Legión de María les dijo: "Mamá nos ama a todos, y como nos ama a todos, no se olvida de nadie".

Luis, quien participa por tercera vez de la peregrinación, expresó su agradecimiento por la forma en que fueron recibidos tanto él como la imagen de la Virgen. En tanto, Olga manifestó que desde la llegada de la Virgen primero a Tucumán y luego a Catamarca todo se convirtió en una verdadera fiesta por la alegría que la Madre llevó a las comunidades.

Finalmente, la Hermana Juana, proveniente de Tartagal, en la Diócesis de Orán, afirmó que recorrer el país en esta misión enriquece profundamente la fe y sostuvo que los peregrinos fueron elegidos por la Virgen para ser "sus pies, sus manos y sus miradas", alimentándose espiritualmente con cada manifestación de amor recibida durante el recorrido.

Las actividades de este viernes

La peregrinación continuará este viernes con un programa que permitirá a los fieles acompañar nuevamente las imágenes de la Virgen de Luján y del Negrito Manuel en distintos puntos de la ciudad.

Las actividades previstas son las siguientes:

De 9.00 a 13.00: presencia de la Virgen en la peatonal Rivadavia y en la Terminal de Ómnibus .

presencia de la Virgen en la y en la . 15.00: inicio de la peregrinación desde el Santuario Catedral hasta el Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle .

inicio de la peregrinación desde el hasta el . Al arribar a la Gruta: celebración de la Santa Misa.

De esta manera, la Peregrinación y Misión por la Unidad de la Argentina continúa su recorrido llevando por distintas provincias el mensaje de paz, unidad, esperanza y devoción mariana, en preparación para la celebración de los cuatro siglos del Milagro de la Virgen de Luján y fortaleciendo, en cada comunidad visitada, el compromiso de vivir la fe desde el servicio y la misión.