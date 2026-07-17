Aguas de Catamarca alertó por asentamientos sobre cañerías de alta presión: los riesgos

Aguas de Catamarca SAPEM alertó sobre la presencia de asentamientos y ocupaciones irregulares ubicados sobre las trazas de las cañerías de impulsión y en inmediaciones de los pozos 58, 61, 62 y 64, emplazados sobre ambas márgenes del Río del Valle, al sur de la ciudad.

La situación fue detectada durante una inspección realizada por personal técnico de la empresa, que recorrió el sector para verificar el estado de las instalaciones pertenecientes al sistema de distribución de agua potable.

Como resultado de ese relevamiento, se constató la existencia de ocupaciones en espacios donde se encuentran emplazadas infraestructuras consideradas fundamentales para el funcionamiento del servicio, además de otras intervenciones que, según informó la empresa, comprometen tanto la seguridad de las personas como la operatividad del sistema.

Cierres perimetrales y conexiones clandestinas

Durante la inspección, los equipos técnicos verificaron que los ocupantes habían instalado cierres perimetrales alrededor de los pozos y también sobre las cañerías de impulsión.

Asimismo, se detectó la existencia de conexiones clandestinas y una fuga en una válvula esclusa, situación que, de acuerdo con la empresa, fue provocada por una manipulación precaria y sin autorización.

Estos hallazgos fueron registrados por el personal técnico durante el recorrido efectuado en el sector y motivaron la comunicación de la situación a los organismos competentes para la adopción de medidas preventivas.

Cañerías que trabajan con alta presión

Aguas de Catamarca explicó que las instalaciones involucradas corresponden a conductos troncales del sistema de agua potable, cuya función es transportar un importante volumen de agua.

Según precisó la empresa, estas cañerías trasladan aproximadamente 300 metros cúbicos de agua por hora y operan con presiones que oscilan entre 11 y 12 kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm²). Por sus características técnicas, la empresa advirtió que estas instalaciones no son aptas para conexiones domiciliarias, por lo que cualquier intervención o manipulación realizada sin autorización representa un riesgo de gravedad.

Entre las características informadas del sistema se destacan:

Conductos troncales de impulsión .

. Capacidad aproximada de transporte: 300 metros cúbicos de agua por hora.

300 metros cúbicos de agua por hora. Presión de funcionamiento: entre 11 y 12 kg/cm².

entre 11 y 12 kg/cm². No aptas para conexiones domiciliarias.

Advierten sobre las consecuencias de una posible rotura

La empresa señaló que una eventual rotura de estas cañerías podría generar consecuencias de consideración debido a la presión con la que trabajan. De acuerdo con el informe difundido, una falla en las instalaciones podría provocar la salida de agua a gran velocidad, con el consecuente riesgo para las personas y para las construcciones existentes en el sector.

Entre las posibles consecuencias mencionadas por Aguas de Catamarca se encuentran:

Lesiones graves para las personas.

para las personas. Socavaciones del terreno.

del terreno. Anegamientos .

. Daños en viviendas .

. Interrupción del servicio de agua potable en distintos sectores de la ciudad.

La empresa remarcó que estas situaciones constituyen un riesgo debido a las condiciones técnicas con las que opera la infraestructura de impulsión del sistema.

Las ocupaciones dificultan el mantenimiento del sistema

Además de los riesgos asociados a una eventual manipulación o rotura de las cañerías, Aguas de Catamarca indicó que la ocupación de estos espacios también genera inconvenientes para el desarrollo de las tareas habituales de la empresa.

Según se informó, la presencia de asentamientos sobre las trazas de las instalaciones dificulta el ingreso de los equipos técnicos encargados de realizar trabajos de control, mantenimiento y reparación.

Esta situación, agregó la empresa, incrementa el riesgo para las propias familias asentadas en el lugar, ya que limita la posibilidad de intervenir con rapidez cuando resulta necesario efectuar tareas sobre la infraestructura.

La reacción de la SAPEM

Frente a la situación detectada durante las inspecciones, Aguas de Catamarca SAPEM informó que puso los hechos en conocimiento de los organismos competentes, con el objetivo de que se adopten las medidas preventivas correspondientes.

Al mismo tiempo, la empresa reiteró el pedido a la comunidad para no ocupar, construir ni manipular instalaciones pertenecientes al sistema de agua potable, al advertir que se trata de infraestructura diseñada para transportar agua a alta presión y cuya intervención no autorizada representa un riesgo para las personas, las viviendas y la continuidad del servicio en distintos sectores de la ciudad.

De esta manera, la empresa expuso la situación detectada durante las inspecciones técnicas realizadas en la zona sur de la ciudad y advirtió sobre la importancia de preservar las instalaciones del sistema de agua potable, tanto para garantizar la seguridad de quienes habitan en las inmediaciones como para asegurar el normal funcionamiento del servicio.