Catamarca concretó el primer trasplante de córnea a una paciente pediátrica

El sistema público de salud de Catamarca alcanzó un nuevo hito con la realización del primer trasplante de córnea a una paciente pediátrica, una intervención que representa un importante avance en el acceso a procedimientos de alta complejidad dentro de la provincia y que abre nuevas posibilidades para pacientes que requieren este tipo de tratamientos.

La cirugía fue concretada por el Ministerio de Salud de la Provincia en el Hospital Interzonal San Juan Bautista, donde se llevó adelante un trabajo coordinado entre la Dirección de Ablación e Implante de Catamarca (DAICA) y el equipo de la Unidad de Trasplante de Córneas del establecimiento sanitario.

La paciente es una joven de 17 años, quien gracias a esta intervención podrá mejorar significativamente su visión y, con ello, recuperar calidad de vida y la posibilidad de proyectar su futuro con mayores expectativas.

Una autorización excepcional

La intervención estuvo a cargo del jefe del Servicio de Oftalmología e integrante de la Unidad de Trasplante de Córneas, Dr. Carlos Ferreyra, junto al Dr. Juan Carlos Casanova.

Si bien la Unidad de Trasplante está habilitada para realizar este tipo de procedimientos únicamente en pacientes adultos mayores de 18 años, en este caso fue necesario gestionar una autorización excepcional, debido a que la paciente aún es menor de edad, aunque cumplirá los 18 años en los próximos meses.

El proceso administrativo comenzó luego de que el especialista indicara el trasplante el 15 de mayo. Desde ese momento, DAICA inició las gestiones correspondientes ante el INCUCAI para solicitar la autorización que permitiera efectuar la intervención.

La solicitud formal fue presentada el 23 de junio y obtuvo una respuesta favorable el 6 de julio, permitiendo avanzar inmediatamente con los estudios prequirúrgicos y la incorporación de la paciente a la lista de espera al día siguiente.

La búsqueda del tejido adecuado

Una vez incorporada a la lista de espera comenzó el trabajo conjunto para encontrar la córnea que reuniera las características más apropiadas para la intervención.

Finalmente, el 14 de julio fue aceptada una córnea proveniente de un donante masculino de 30 años, considerada la opción más adecuada teniendo en cuenta las condiciones clínicas y la edad de la paciente. El procedimiento fue financiado por DIPROMESI, organismo que otorgó la autorización correspondiente desde el momento en que la joven ingresó a la lista de espera.

El cuadro clínico de la paciente

El Dr. Carlos Ferreyra explicó que la paciente presentaba un queratocono severo, una enfermedad en la que la córnea pierde su forma normal y adopta una estructura similar a una pirámide, cuando debería mantener una curvatura uniforme semejante a una cúpula.

El especialista detalló además que la joven había sufrido un hidrops corneal, situación que dejó una mancha blanca en el ojo afectado y redujo su capacidad visual prácticamente al mínimo.

"La paciente presentaba un queratocono severo, una enfermedad en la que la córnea pierde su forma normal y adopta una forma de pirámide, cuando debería mantener una curvatura uniforme como una cúpula. Además, había sufrido un hidrops corneal que dejó una mancha blanca en el ojo, reduciendo su visión prácticamente al mínimo. La cirugía se realizó dentro de los tiempos previstos y fue técnicamente exitosa. Ahora comienza una nueva etapa, en la que esperamos que pueda recuperar una visión mucho mejor de la que tenía", explicó el profesional.

Un tratamiento de largo recorrido

La joven había sido diagnosticada con queratocono bilateral severo y comenzó su tratamiento en el Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón". Posteriormente fue derivada al Hospital Garrahan y al Hospital Lagleyze, ambos en la ciudad de Buenos Aires, donde continuó con su atención especializada.

Gracias a un tratamiento de cross linking corneal, logró conservar la visión del ojo izquierdo y detener el avance de la enfermedad. Sin embargo, el deterioro del ojo derecho continuó hasta reducir su capacidad visual a aproximadamente un 1 %, situación que convirtió al trasplante en la única alternativa para intentar recuperar esa visión.

La emoción de la familia

Tras la exitosa intervención, la madre de la paciente, Lucía Soria, expresó el profundo significado que representa esta cirugía para toda la familia.

"Esta cirugía representa una nueva oportunidad. Lo que más nos emociona es pensar que ella va a poder recuperar proyectos que parecían que se iban alejando, como continuar sus estudios cuando termine la secundaria y, por supuesto, llevar una vida con mayor independencia", manifestó.

Sus palabras reflejan la expectativa que genera el inicio de una nueva etapa para la joven, quien ahora afrontará el proceso de recuperación con la esperanza de mejorar considerablemente su capacidad visual.

La importancia de la donación de órganos y tejidos

El director de DAICA, Dr. Marcelo Lobo, destacó el trabajo articulado que hizo posible concretar esta intervención y puso el acento en el valor de la donación de órganos y tejidos.

"Cada donante y cada familia que dice sí a la donación brinda una oportunidad única para transformar la vida de otra persona. En este caso, ese acto solidario permitirá que una joven de 17 años tenga la posibilidad de recuperar su visión y construir el futuro que soñó. Por eso es fundamental seguir generando conciencia sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos", afirmó.