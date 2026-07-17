El Poncho amplía su alcance con transmisiones en vivo para todo el país y el mundo

La 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se desarrollará del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, ofrecerá una nueva alternativa para que miles de personas puedan disfrutar de sus principales propuestas artísticas sin necesidad de asistir de manera presencial. La organización confirmó que los espectáculos más destacados del tradicional evento serán transmitidos en vivo a través de distintas plataformas digitales, permitiendo que la celebración pueda seguirse desde cualquier punto del país y del mundo.

La iniciativa comprende la emisión en directo de los espacios centrales de la programación artística, con el propósito de ampliar el alcance de una de las celebraciones culturales más importantes del calendario argentino. De esta manera, quienes no puedan estar presentes en el Predio Ferial tendrán la posibilidad de acompañar cada jornada mediante las transmisiones oficiales previstas para esta edición.

Los principales escenarios en tiempo real

La propuesta contempla la transmisión en vivo del Escenario Mayor, considerado el corazón artístico de la Fiesta del Poncho, donde se desarrollan los principales espectáculos de cada noche, y del Escenario del Patio, un espacio especialmente dedicado a la música y al encuentro entre artistas y público.

Ambos escenarios podrán seguirse a través del Canal de YouTube del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca y de la página oficial de Facebook de la Fiesta Nacional del Poncho, plataformas elegidas para acercar cada presentación a una audiencia mucho más amplia.

Además de estas transmisiones, la organización confirmó que este año también podrá seguirse en vivo el Poncho Sunset, programado para el 20 de julio, en coincidencia con el Día del Amigo, y el acto oficial de apertura de la fiesta, previsto para este viernes 17 desde las 11 horas.

Una política que busca ampliar las fronteras del evento

La transmisión en vivo de tres de los cinco escenarios que integran la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho representa una continuidad de la política impulsada para expandir el alcance del evento y acercarlo a nuevos públicos.

Según se informó, esta modalidad de difusión contribuye a ampliar las fronteras de la celebración y reafirma el carácter federal e inclusivo que identifica a la fiesta de los catamarqueños, permitiendo que personas de diferentes lugares puedan compartir cada una de las propuestas artísticas que forman parte de la programación.

El despliegue técnico y de producción realizado por la organización busca que todo lo que suceda en los principales escenarios trascienda el ámbito del Predio Ferial y llegue a quienes deseen seguir el desarrollo del festival desde otras provincias o desde distintos países.

Para llegar a todo el mundo

La organización de la fiesta puso en marcha un importante esfuerzo de producción para garantizar la transmisión de los principales espectáculos y actividades. Gracias a este trabajo, el contenido generado durante las jornadas podrá llegar en tiempo real a una audiencia mucho más amplia, manteniendo la calidad artística que caracteriza al encuentro.

La propuesta permitirá compartir las presentaciones de los escenarios centrales con todos los interesados, consolidando la presencia digital de la fiesta y facilitando el acceso a una programación que reúne a numerosos artistas y propuestas culturales durante los diez días del evento.

La transmisión en vivo busca que el público pueda vivir cada jornada, acompañar los espectáculos y seguir las principales actividades programadas, independientemente del lugar donde se encuentre.

Horarios de las transmisiones

Las emisiones oficiales estarán organizadas de acuerdo con el cronograma de actividades de cada escenario.

Escenario Mayor

Transmisión en vivo desde las 21:00 horas.

Escenario del Patio

Transmisión en vivo desde las 15:00 horas.

Asimismo, también se transmitirá:

Acto de apertura de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho: viernes 17, desde las 11:00 horas .

viernes 17, desde las . Poncho Sunset: 20 de julio, en el marco del Día del Amigo.

Plataformas oficiales para seguir la Fiesta

Quienes deseen acompañar la programación en vivo podrán hacerlo a través de los canales oficiales habilitados para esta edición.

Las transmisiones estarán disponibles en:

YouTube: Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.

Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca. Facebook: Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La organización aclaró que la televisación de los espectáculos de artistas nacionales estará sujeta a las cláusulas contractuales establecidas por cada artista, por lo que la disponibilidad de algunas presentaciones dependerá de esas condiciones específicas.

Catamarca Radio y Televisión

A la difusión mediante las plataformas digitales se sumará Catamarca Radio y Televisión (CRTV), que retransmitirá la señal oficial de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho a través de sus distintas plataformas y repetidoras.

De esta manera, la cobertura del evento se ampliará aún más, permitiendo que el desarrollo de la edición número 55 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho llegue tanto a quienes asistan al Predio Ferial Catamarca como a quienes elijan seguir cada jornada mediante las transmisiones oficiales, fortaleciendo el alcance de una celebración que continúa proyectándose hacia todo el país y el mundo.