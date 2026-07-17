La Virgen del Valle acompañará la inauguración de la Fiesta del Poncho

La imagen peregrina de Nuestra Señora del Valle, Patrona Nacional del Turismo, acompañará este viernes 17 de julio la ceremonia inaugural de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, reafirmando el profundo vínculo que une a la devoción mariana con la historia, la cultura y el desarrollo turístico de Catamarca.

La ceremonia de apertura está prevista para las 11.00 en el Predio Ferial Catamarca, donde la presencia de la Virgen del Valle formará parte de uno de los momentos más significativos del inicio de la principal celebración cultural de la provincia.

Además de participar en el acto inaugural, la imagen peregrina contará con un stand en el Pabellón de Turismo, espacio desde el cual recibirá a quienes llegan a la ciudad Capital para participar de la fiesta mayor de los catamarqueños.

La propuesta busca ofrecer un lugar de encuentro para los visitantes y peregrinos que arriban a la provincia, en una tierra que, según se destaca, ha sido bendecida durante siglos con la presencia maternal de la Virgen del Valle, impregnando la cultura, la historia y la identidad del pueblo mariano.

Un reconocimiento nacional

La presencia de la Virgen del Valle en la Fiesta del Poncho también pone en valor el reconocimiento que posee como Patrona Nacional del Turismo, una distinción otorgada mediante el Decreto Nº 856/74, firmado el 20 de marzo de 1974, durante la Presidencia del General Juan Domingo Perón. Los fundamentos del decreto recuerdan "el anhelo y el fervor religioso del pueblo catamarqueño hacia la Inmaculada y venerada Virgen del Valle, de que sea declarada Patrona Nacional del Turismo".

El instrumento legal sostiene además que ese anhelo constituye "fiel reflejo de la profunda esperanza del pueblo catamarqueño a su Virgen Morena", señalando que toda la Nación participa de esa comunión espiritual que trasciende el ámbito provincial.

Asimismo, el decreto expresa que "todo el pueblo argentino es partícipe y solidario en esa comunión espiritual que trasciende el ámbito provincial y se proyecta a toda la República, en demostración cabal del amor que le profesa a la Santísima Virgen del Valle toda la Nación".

Las peregrinaciones como motor del desarrollo turístico

Entre los argumentos contenidos en el decreto también se destaca el papel que la devoción mariana ha tenido en el crecimiento del turismo en Catamarca.

El texto recuerda que "esa devoción, fe y esperanza de los argentinos es motivo de tradicionales peregrinaciones hacia la querida Catamarca, cuna de egregios patriotas que lucharon por la patria y contribuyeron con su sacrificio a construir nuestra nación libre y digna".

Del mismo modo, el documento sostiene que las festividades originadas en torno a la Virgen del Valle favorecieron un crecimiento sostenido de la actividad turística. En ese sentido, afirma que "a través de las festividades que se originan en la devoción a la Virgen del Valle, se abrió un amplio, importante y cada vez más creciente desarrollo turístico en la provincia de Catamarca".

El decreto agrega que ese desarrollo "amalgama, en conjunción ideal, a la profesión de fe y al deseo de conocer y contemplar las bellezas de la tierra nativa, gozar de su clima y de la proverbial hospitalidad lugareña".

Sobre la base de esos fundamentos, el Gobierno Nacional entendió que era "necesario, adecuado y justo, reafirmar la adhesión a la Inmaculada Virgen del Valle y, asimismo, destacar la importancia y trascendencia que esa vocación espiritual volcó en el desarrollo del turismo interno e internacional", razón por la cual el Presidente de la Nación declaró a la Virgen del Valle Patrona Nacional del Turismo.

Una advocación con múltiples patronazgos

Además de su reconocimiento como Patrona Nacional del Turismo, la Virgen del Valle de Catamarca posee otros patronazgos que reflejan el alcance de su devoción en distintos ámbitos del país.

Entre ellos se encuentran:

Patrona del Noroeste Argentino.

Patrona de Catamarca.

Patrona de la Diócesis de Añatuya.

Protectora de la Diócesis de La Rioja.

Patrona Nacional del Paracaidismo.

Patrona de los Algodoneros del Chaco.

Patrona del Festival de Cosquín.

Patrona de la Feria Internacional del Turismo.

Estos reconocimientos ponen de manifiesto la trascendencia que la advocación mariana ha alcanzado en diferentes ámbitos religiosos, culturales y sociales del país.

El Beato Mamerto Esquiú también presente

La edición 2026 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho también contará con la presencia de la imagen del Beato Mamerto Esquiú, en el marco del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario de su natalicio. En este contexto, la parroquia San José de Piedra Blanca, ubicada en el departamento Fray Mamerto Esquiú, tierra natal del Beato, dispondrá de un espacio institucional destinado a difundir su vida, su obra y el legado que dejó a la comunidad.

La propuesta permitirá acercar a los visitantes información sobre la figura del religioso catamarqueño y su importancia dentro de la historia de la provincia.

Una presencia que acompañará a miles de visitantes

La participación de la Virgen del Valle en la inauguración y durante el desarrollo de la Fiesta del Poncho refuerza la integración entre la celebración cultural más importante de Catamarca y una de las expresiones religiosas más representativas de la provincia.

El espacio dispuesto en el Pabellón de Turismo permitirá recibir a quienes lleguen a la Capital para participar de la fiesta, ofreciendo un punto de encuentro que reúne tradición, espiritualidad y promoción turística en el marco de uno de los eventos más convocantes del calendario provincial.