Aguas de Catamarca sin atención al público este lunes: ¿porqué?

La empresa Aguas de Catamarca comunicó que este lunes no habrá atención al público en sus oficinas comerciales ubicadas en la Capital y en el departamento Valle Viejo, debido a la celebración del Día del Trabajador Sanitarista.

La medida alcanzará a las sedes administrativas y de atención al cliente en ambas jurisdicciones, que permanecerán cerradas durante toda la jornada, por lo que los usuarios no podrán realizar trámites presenciales ni gestiones comerciales en las dependencias de la empresa.

El anuncio fue dado a conocer oficialmente por la SAPEM, la que explicó que la suspensión de actividades responde a la conmemoración destinada a los trabajadores del sector sanitario. De esta manera, el esquema habitual de funcionamiento se verá interrumpido temporalmente durante el lunes, afectando exclusivamente la atención presencial en las oficinas comerciales.

Desde la compañía indicaron que el funcionamiento habitual de las oficinas será retomado el martes 19 de mayo, cuando volverán a abrir sus puertas en los horarios programados.

La empresa precisó que la actividad administrativa y comercial se normalizará una vez finalizada la jornada de conmemoración, retomando el esquema regular de atención al público.