Encuesta revela aumento en las infidelidades durante los partidos del Mundial

El Mundial de fútbol es uno de los acontecimientos deportivos que mayor atención concentra a nivel global. Durante la competencia, millones de personas organizan sus días alrededor de los partidos, las reuniones con amigos, las cábalas y las emociones que despiertan los encuentros de sus selecciones.

La pasión futbolística transforma conversaciones, modifica rutinas y altera hábitos cotidianos. Sin embargo, un nuevo relevamiento realizado en Latinoamérica reveló que el impacto de estos eventos de gran magnitud también puede alcanzar el ámbito de las relaciones amorosas.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, una plataforma de citas detectó que una amplia mayoría de usuarios considera que durante los torneos futbolísticos importantes aumenta la posibilidad de ocultar una infidelidad. En concreto, el estudio indicó que el 68% de las mujeres y el 70% de los hombres creen que durante eventos deportivos de esta magnitud resulta más sencillo esconder una relación paralela.

Los datos fueron obtenidos a partir del análisis de comportamiento de usuarios de Second Love, una aplicación de citas, y reflejan cómo una competencia como la Copa del Mundo puede influir en la dinámica de pareja, las prioridades personales y la búsqueda de nuevas experiencias afectivas.

El comportamiento de los usuarios durante los Mundiales

El relevamiento realizado entre más de dos millones de usuarios latinoamericanos permitió observar cambios específicos en los patrones de interacción durante los períodos mundialistas.

Uno de los antecedentes analizados corresponde al Mundial de Qatar 2022, cuando la actividad femenina en aplicaciones de citas mostró un crecimiento significativo durante los partidos de las selecciones latinoamericanas. De acuerdo con la plataforma, esa tendencia parece repetirse durante el actual torneo.

El estudio también permitió establecer un ranking de los países latinoamericanos donde más aumentan las interacciones vinculadas a relaciones paralelas durante grandes competencias futbolísticas:

Brasil

Argentina

Colombia

México

Uruguay

Esta clasificación surge del seguimiento de la actividad registrada dentro de la plataforma y busca mostrar cómo los grandes acontecimientos deportivos pueden convertirse en momentos donde algunas personas modifican sus comportamientos habituales en materia de vínculos.

Más registros femeninos y diferencias entre hombres y mujeres

Entre los principales resultados del sondeo aparece un crecimiento del 25% en el registro de mujeres respecto de períodos habituales en los que no se disputa una Copa del Mundo.

Además, el relevamiento reveló que el 65% de las mujeres consultadas aseguró que aprovecharía el Mundial para concretar una aventura amorosa o reencontrarse con alguien especial. Según los datos recopilados, estos encuentros tendrían mayor probabilidad de ocurrir durante los partidos más importantes disputados por sus selecciones nacionales.

El comportamiento masculino mostró una dinámica diferente. De acuerdo con el estudio, solamente el 15% de los hombres afirmó que dejaría de ver un partido del Mundial para priorizar un encuentro romántico.

Desde la plataforma señalaron que durante la competencia la actividad masculina suele disminuir aproximadamente un 20%, debido a que gran parte de la atención se concentra en los partidos y en todo lo relacionado con el certamen futbolístico.

La influencia de los grandes eventos deportivos en la vida de pareja

Los grandes eventos deportivos, como el actual Mundial de fútbol, pueden afectar determinadas dinámicas dentro de las relaciones debido a una combinación de factores que se intensifican durante la competencia.

Según explicó la plataforma de citas, entre esos elementos se encuentran:

Las largas horas frente al televisor siguiendo los partidos.

Los cambios en la rutina habitual de las parejas.

Las reuniones sociales frecuentes con amigos y familiares.

Una menor disponibilidad emocional dentro del vínculo.

Durante períodos donde el fútbol adquiere un protagonismo central, algunas personas pueden experimentar la sensación de quedar relegadas a un segundo plano. De acuerdo con el análisis realizado por la compañía, esa percepción puede generar una mayor necesidad de atención, compañía o conexión emocional.

En ese contexto, el incremento de actividad registrado en distintas aplicaciones de citas aparece asociado a la búsqueda de nuevas experiencias afectivas o a la necesidad de establecer otros espacios de interacción.

Un Mundial que también modifica los vínculos

Más allá del resultado deportivo de cada selección, los grandes torneos futbolísticos generan transformaciones que exceden el campo de juego. Las emociones, los encuentros sociales y la concentración que despiertan los partidos forman parte de un fenómeno que atraviesa distintos aspectos de la vida cotidiana.

El relevamiento de Second Love expone que, mientras millones de personas celebran, sufren y acompañan cada partido del Mundial, también se producen cambios en la manera en que algunos usuarios se relacionan, buscan compañía y toman decisiones dentro de su vida afectiva.

Así, la Copa del Mundo no solo redefine agendas, conversaciones y reuniones, sino que también aparece, según este estudio, como un período donde ciertas dinámicas amorosas experimen