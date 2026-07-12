¿En serio'?: hay un beneficio para la salud en el delay de las transmisiones del Mundial

Uno de los temas que más repercusión generó durante el Mundial 2026 no estuvo exclusivamente vinculado al rendimiento de las selecciones ni a las definiciones deportivas, sino a la forma en que los partidos llegan a millones de espectadores.

Las distintas tecnologías utilizadas para recibir la señal provocaron una diferencia temporal entre las transmisiones que, según ya se comprobó, puede alcanzar casi un minuto entre quienes observan el encuentro mediante Internet y quienes lo hacen a través de antena o cable.

Para muchos aficionados, ese retraso representa un problema evidente. Los gritos provenientes de otros hogares, las notificaciones o los festejos anticipados terminan revelando una jugada antes de verla en pantalla, alterando la experiencia habitual de seguir un partido en tiempo real.

Sin embargo, junto con las críticas comenzó a aparecer una postura completamente distinta. Un grupo de espectadores descubrió que ese mismo retraso, considerado un defecto tecnológico, puede transformarse en un recurso para disminuir la tensión emocional que generan los encuentros decisivos.

Cómo nació el denominado "team delay"

El retraso en las transmisiones aparece como una consecuencia paradójica de la evolución tecnológica. Mientras las emisiones por Internet ofrecen una mejor calidad de imagen, esa mejora incorpora un procesamiento adicional que incrementa el tiempo necesario para que la señal llegue al televidente.

En cambio, quienes reciben los partidos mediante antena o cable suelen resignar parte de esa calidad visual a cambio de observar los acontecimientos prácticamente en tiempo real. Dentro de ese escenario surgió lo que algunos usuarios comenzaron a identificar como el "team delay", integrado por personas que afirman encontrar una ventaja psicológica en conocer anticipadamente lo que ocurrirá.

Uno de esos testimonios resume la experiencia: "Verlo con delay me da más tranquilidad. Los gritos de afuera ya te avisan lo que pasó, así que cuando te toca verlo se sufre menos". Lo que para algunos representa una resignación frente a un problema técnico, para otros se convirtió en una forma de atravesar con menor intensidad emocional los momentos de mayor tensión que ofrece el torneo.

Los partidos de Argentina y una montaña rusa emocional

El fenómeno encontró un terreno especialmente fértil durante los encuentros de la Selección Argentina. Los últimos compromisos del equipo nacional fueron definidos como una verdadera sucesión de emociones extremas, con situaciones que llevaron a los hinchas desde el temor por una posible eliminación hasta la alegría por la clasificación en muy pocos minutos.

Las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes de personas llorando ante una situación adversa y celebrando instantes después un desenlace completamente distinto.

Mientras los espectadores neutrales calificaban los partidos de Argentina como algunos de los mejores del campeonato, los simpatizantes argentinos experimentaban un nivel de tensión que, según el texto base, convirtió al Mundial 2026, desde el cuarto partido, en un verdadero loop emocional de la final de Qatar 2022.

En ese contexto aparecieron numerosos comentarios en la red social X, donde varios usuarios reconocieron haber encontrado en el delay una forma de sobrellevar la ansiedad.

Entre ellos se destacaron expresiones como: "Gracias a Dios por el delay que me alivió la ansiedad y pude enterarme de cómo terminó". Y también: "Debo ser la única persona que disfruta el delay. Me calma la ansiedad saber si fue gol o no. Grítelo vecino, gracias".

Aunque el retraso continúa siendo rechazado por la mayoría de los espectadores, el texto sostiene que, si hoy se realizara una encuesta preguntando "¿con delay o sin delay?", probablemente seguiría imponiéndose la segunda opción, aunque la primera ya contaría con un grupo de seguidores.

La explicación desde la psicología

El fenómeno fue analizado por Martín Etchevers, secretario de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y profesor de Psicología Clínica y Psicoterapias, quien explicó a Clarín cómo actúa la mente frente a la incertidumbre.

Según el especialista: "Nuestra mente está diseñada para reducir la incertidumbre. Cuando no sabemos qué va a pasar aumenta la tensión y la ansiedad; cuando finalmente conocemos el resultado aparece una sensación de alivio o recompensa."

Etchevers señala que una parte importante de la emoción del fútbol proviene precisamente de no conocer el desenlace de cada jugada. Por esa razón, el delay suele vivirse como una frustración, ya que rompe la sincronía entre lo que sucede en la cancha y lo que el espectador observa.

Sin embargo, explicó que para quienes experimentan mayores niveles de ansiedad, el retraso puede transformarse en un regulador externo. "Para quienes sufren más la ansiedad el delay puede funcionar como regulador externo, como alguien que no quiere ver y pide que le cuenten qué pasó; se pierde algo de la recompensa pero disminuye la ansiedad, gana tranquilidad. Cede intensidad emocional y sorpresa por algo de control y tranquilidad."

El especialista agregó que no todas las personas experimentan las emociones de la misma manera y que algunas prefieren reducir la incertidumbre antes que maximizar la sorpresa.

Además, sostuvo: "El fútbol del Mundial es una experiencia compartida, es social, lo vivimos al mismo tiempo que millones de personas, un poco de distancia funciona como amortiguador, estoy a destiempo y un poco afuera pero más seguro."

Ansiedad, incertidumbre y pensamiento anticipatorio

El psicoanalista y psiquiatra Pedro Horvat también analizó el fenómeno y explicó que la clave se encuentra en la relación entre ansiedad e incertidumbre.

Según indicó: "Uno de los principales recursos contra la ansiedad es el pensamiento anticipatorio." Explicó que las personas utilizan ese mecanismo para imaginar posibles escenarios y preparar respuestas frente a situaciones futuras.

De acuerdo con Horvat, esa anticipación permite disminuir la incertidumbre y, en consecuencia, aliviar la ansiedad. No obstante, aclaró que existe una diferencia importante entre el pensamiento anticipatorio y el fantaseo libre.

Mientras el primero tiene un carácter ejecutivo y busca preparar respuestas concretas, el segundo consiste en imaginar aquello que se desea que ocurra, generando placer pero sin aportar necesariamente herramientas útiles para afrontar la realidad.

Cuando el delay deja de ser una hipótesis

Horvat sostuvo que el delay posee una característica particular. A diferencia del pensamiento anticipatorio, no se trata de una hipótesis sino de un dato concreto sobre lo que ya ocurrió.

Según explicó: "La gran diferencia es que el delay no es pensamiento o fantasía, sino un dato anticipatorio de la realidad." El especialista ejemplificó la situación imaginando un penal ejecutado por Messi.

Si nadie grita en el momento previo al remate, puede surgir la interpretación de que el disparo no terminará en gol. Sin embargo, también señaló que muchas personas intentan desmentir esa información porque desean que ocurra un desenlace diferente. En ese sentido, reflexionó: "No hay tal cosa llamada realidad, sino que cada uno de nosotros la interpreta para sus propias necesidades."

Horvat explicó que frente al mismo dato existen distintas respuestas posibles: algunas personas lo utilizan para disminuir la ansiedad, otras intentan ignorarlo para preservar la ilusión del resultado y otras procuran aprovechar esa información de una manera práctica.

El fenómeno del "falso delay"

Como cierre de su análisis, Horvat relató una situación que denominó "el falso delay". Según contó, unos niños que viven en un edificio cercano comenzaron a gritar "gol" cuando en realidad no ocurría ninguna jugada decisiva.

El especialista explicó que, durante un penal ejecutado por Messi, esos gritos anticipados ya no coincidían con lo que realmente sucedía en el partido. A partir de esa experiencia concluyó que incluso la broma pone de manifiesto la importancia que adquirieron esos indicios para los espectadores.

Según su reflexión, los propios niños comprendieron cuánto peso tienen esos datos en la experiencia de quienes siguen el Mundial desde sus hogares, en un contexto donde un simple grito desde otro departamento puede modificar la forma en que cada persona vive la emoción del fútbol.