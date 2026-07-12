Se termina el finde largo: así va a estar en Catamarca

El domingo se desarrollará bajo un escenario de estabilidad meteorológica. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante las cuatro franjas del día, sin cambios significativos en el estado del tiempo y con una probabilidad de precipitaciones en cero, sosteniendo la tendencia de una temperada seca.

Las condiciones permitirán transitar sin sobresaltos climáticos. La temperatura presentará una marcada amplitud entre las primeras horas del día y el período de la tarde, tal y como viene sucediendo en días previos. El comportamiento del viento también mostrará variaciones en cuanto a su dirección e intensidad, aunque el pronóstico no informa la presencia de ráfagas en ninguno de los períodos analizados.

La madrugada con ambiente fresco

Las primeras horas del domingo estuvieron marcados por un ambiente fresco y un cielo parcialmente nublado. Durante la madrugada, la temperatura fue de 9 grados, mientras que el viento sopló desde el Sudoeste.

La mañana con la temperatura más baja del día

Con el avance de las primeras horas del domingo, el cielo continuará parcialmente nublado y se producirá un leve descenso térmico. La mañana será el momento más frío con una temperatura de 11 grados.

En ese período también se registrará un cambio en la dirección del viento, que rotará hacia el Noreste (NE) y alcanzará velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. A pesar de esta variación, las condiciones generales del tiempo permanecerán estables y sin pronóstico de lluvias.

La tarde, el momento más templado de la jornada

Durante la tarde llegará el mayor ascenso de la temperatura. El pronóstico indica una máxima de 20 grados, convirtiendo a este tramo del día en el más agradable desde el punto de vista térmico. El cielo continuará parcialmente nublado, mientras que el viento cambiará nuevamente de dirección para establecerse desde el Norte (N). Además, aumentará su intensidad, con velocidades previstas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Este incremento del viento no estará acompañado por ráfagas, ya que el SMN no informa este tipo de fenómeno para la jornada.

La noche agradable

Hacia la noche, el panorama previsto no mostrará modificaciones relevantes respecto a las horas anteriores. El cielo seguirá parcialmente nublado, la temperatura descenderá hasta los 14 grados y el viento continuará soplando desde el norte, con velocidades de 23 a 31 kilómetros por hora.

La estabilidad atmosférica continuará siendo la principal característica del cierre de la jornada, sin probabilidades de precipitaciones y con condiciones similares a las registradas durante la tarde.

