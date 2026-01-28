Alarma por un vacuno suelto: peligro latente en el Parque Adán Quiroga

La tranquilidad habitual del Parque Adán Quiroga se vio seriamente alterada en las últimas horas tras la detección de un animal vacuno suelto en sus inmediaciones. El incidente tuvo lugar a pocos metros del Polideportivo Capital, un sector neurálgico donde la convivencia entre el tránsito vehicular y las actividades recreativas es constante y masiva.

Según los relatos de testigos presenciales, se trataría de un ternero que fue visto merodeando sin ningún tipo de control, primero entre las unidades motorizadas que circulaban por la zona y luego ingresando directamente al predio recreativo.

La situación encendió rápidamente la alarma entre los vecinos y automovilistas que frecuentan el lugar. El peligro radica en que el animal no solo merodeaba por las veredas o zonas verdes, sino que se desplazaba de manera errática entre los vehículos, incrementando exponencialmente las posibilidades de colisiones o incidentes viales de gravedad. Al tratarse de un área caracterizada por la concurrencia de familias, deportistas y vecinos que realizan actividad física, la presencia de un animal de estas dimensiones fuera de su hábitat rural genera una situación de vulnerabilidad extrema para todos los usuarios del espacio público.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el sector, el desplazamiento imprevisible del vacuno aumentó el riesgo de siniestros, ya que su comportamiento errático dificulta cualquier maniobra de prevención por parte de los conductores. El Parque Adán Quiroga es un pulmón verde donde la seguridad de los peatones es prioritaria, por lo que la irrupción del animal en las sendas y sectores de permanencia ha sido recibida con gran preocupación por quienes frecuentan el polideportivo y sus alrededores.

Ante este escenario de peligro, se ha emitido una recomendación urgente para todos aquellos que deban transitar por la zona para que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad de manera considerable. Mientras la inquietud crece entre los transeúntes, se aguarda con urgencia la intervención de las autoridades correspondientes para que procedan al retiro efectivo del animal del área urbana. Esta acción es fundamental para garantizar la integridad física de las personas y restaurar el orden en uno de los puntos recreativos más importantes de la ciudad, evitando así que la situación derive en un accidente evitable.