Mons. Urbanc saludó al Papa León en la Audiencia General

En el marco de su visita a Roma, este miércoles 28 de enero, el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, tuvo la oportunidad de saludar brevemente al Papa León, al finalizar la Audiencia General de los miércoles. Este momento constituye la antesala del encuentro personal que nuestro Obispo tendrá con el Santo Padre, para compartirle detalles sobre el Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, que vivimos en Catamarca.

Esta circunstancia se dio luego de la audiencia que el Obispo tuvo en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, tras la cual se dirigió a la Sala Pablo VI donde se realiza la Audiencia General, encuentro semanal, donde el Pontífice imparte una catequesis y saluda a los fieles. Allí fue ubicado en la fila de los obispos, y al final vino el saludo del Papa a los prelados en el escenario, entre ellos el obispo catamarqueño.

Como parte de sus actividades pastorales, entre ayer y hoy, Mons. Urbanč visitó organismos de la Conferencia Episcopal Italiana y algunos Dicasterios de la Curia Romana.