Salta, Jujuy y Tucumán denunciaron a Transnoa ante el ENRE por masivos cortes de luz en el NOA

Las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán denunciaron a la empresa Transnoa S.A. ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por fallas reiteradas en el sistema eléctrico que afectaron a más de 900 mil usuarios en el Noroeste argentino.

La denuncia administrativa fue presentada de manera conjunta en la sede del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, con la participación de Carlos Saravia, presidente del organismo salteño; Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy; Hugo Montaño, de la Superintendencia de Servicios Públicos de esa provincia; y José Ascárate, del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán.

Según manifestaron los funcionarios, la problemática responde a un deterioro estructural del sistema de alta tensión, asociado a la falta de inversiones, la escasez de personal técnico y una débil supervisión estatal, de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los principales reclamos se mencionaron el incumplimiento de normativas vigentes, el deficiente mantenimiento de la red eléctrica y una política empresaria que, según sostuvieron, prioriza la rentabilidad por sobre la calidad del servicio.

La denuncia detalla que los cortes de energía se produjeron entre el 22 y el 24 de enero. En Salta, alrededor de 90.000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia. En Jujuy, el apagón afectó a más de 750.000 usuarios en localidades como Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua y Yuto. En Tucumán, la salida de servicio de la Estación Transformadora Aguilares dejó sin luz a unos 60.000 usuarios.

Los apagones también provocaron la interrupción de servicios esenciales, como el suministro de agua potable y la atención sanitaria, debido a la dependencia del sistema eléctrico para su funcionamiento.

En el petitorio elevado al ENRE, las provincias solicitaron la realización de auditorías, la aplicación de sanciones, el acceso a los planes de inversión de Transnoa S.A. y la apertura de oficinas de atención en las jurisdicciones afectadas. Además, requirieron información sobre las multas aplicadas a la empresa entre los años 2019 y 2025.

Por el momento, la provincia de Catamarca, si bien también fue afectada por los cortes, no se ha sumado a la presentación formal ante el ente regulador.