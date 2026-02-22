Alerta Amarilla en Catamarca: anuncian tormentas fuertes y ráfagas de hasta 80 km/h

Rige Alerta Amarilla para Catamarca, según el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa condiciones meteorológicas adversas para la tarde de este domingo. El organismo oficial informó que el fenómeno afectará a múltiples departamentos de la provincia, en un escenario que combina tormentas aisladas con potencial de intensidad fuerte o incluso localmente severa.

El área bajo alerta comprende los departamentos de Ambato; Ancasti; Capayán; Capital; El Alto; Fray Mamerto Esquiú; La Paz; Paclín; Santa Rosa; Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

La amplitud territorial del aviso da cuenta de un fenómeno que no se circunscribe a un punto específico, sino que podría impactar en distintos sectores de manera aislada, pero con potencial intensidad.

Características del fenómeno esperado

De acuerdo con el informe del organismo nacional, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían adquirir características fuertes o localmente severas. En este contexto, el SMN detalló los principales fenómenos asociados que podrían registrarse durante la jornada:

Caída de granizo

Intensa actividad eléctrica

Precipitación abundante en cortos períodos

Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 km/h

La combinación de estos factores configura un escenario de inestabilidad que puede generar complicaciones puntuales, especialmente en zonas urbanas y sectores con dificultades de escurrimiento.

Uno de los datos centrales del parte meteorológico es el volumen estimado de lluvia. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, con la advertencia de que estos registros pueden ser superados de manera local. Esto implica que, si bien el rango general se ubica dentro de esos parámetros, podrían registrarse acumulados mayores en determinados puntos específicos de la provincia.

Alcance del Alerta Amarilla

El nivel Amarillo implica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar posibles inconvenientes. En este caso, la advertencia se centra en tormentas con potencial intensidad variable, que podrían presentarse de forma aislada pero con eventos localmente significativos.

El hecho de que el informe mencione tormentas "algunas fuertes o localmente severas" subraya la heterogeneidad del fenómeno: no todas las áreas recibirán el mismo impacto, pero donde se desarrollen las células más intensas podrían registrarse episodios de mayor magnitud.

La previsión de ráfagas de hasta 80 km/h constituye otro de los aspectos relevantes del aviso, ya que este tipo de viento puede provocar caída de ramas, desplazamiento de objetos sueltos y complicaciones en la circulación.

Asimismo, la posible presencia de granizo agrega un componente adicional de riesgo, particularmente para vehículos, cultivos y estructuras vulnerables.