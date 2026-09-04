Feria Provincial de Ciencias en Catamarca: 100 equipos y 17 proyectos distinguidos

El Predio Ferial de Catamarca se convirtió durante dos jornadas en un amplio espacio de encuentro, intercambio y aprendizaje con motivo de una nueva edición de la Etapa Provincial de la Feria de Ciencias 2026, organizada por el Ministerio de Educación y Trabajo. La propuesta reunió a 100 equipos de estudiantes y docentes provenientes de distintos departamentos de la provincia, quienes llegaron con proyectos desarrollados durante el año en sus respectivas instituciones educativas.

La convocatoria tuvo como característica central la diversidad de niveles y modalidades que participaron de la muestra. Las propuestas correspondieron a Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior, incorporando además experiencias pertenecientes a distintas modalidades del sistema educativo, entre ellas Educación Especial, Educación Rural y Educación Técnico Profesional.

De este modo, la instancia provincial permitió reunir en un mismo ámbito producciones surgidas de realidades educativas y territoriales diferentes, pero vinculadas por un mismo proceso: el trabajo sostenido en las aulas, la investigación, la experimentación y la creación.

Durante la Feria, estudiantes y docentes compartieron con la comunidad los procesos que dieron origen a cada iniciativa. Los proyectos no se limitaron a la presentación de un resultado final, sino que permitieron poner en común los caminos recorridos para llegar a ellos, las experiencias desarrolladas y los aprendizajes construidos a lo largo del año.

El enfoque STEAM como eje de los proyectos

Los trabajos presentados abordaron problemáticas vinculadas con la realidad de cada territorio, poniendo en juego conocimientos de Ciencias, Tecnología e Ingeniería, Artes y Matemática, bajo el enfoque STEAM que orienta la edición 2026 de las ferias.

La diversidad temática quedó reflejada en los proyectos seleccionados posteriormente para representar a la provincia. Las iniciativas atravesaron campos vinculados con las matemáticas, las expresiones artísticas, la investigación científica y las soluciones tecnológicas, además de incorporar trabajos correspondientes al Nivel Superior.

En este marco, la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, recorrió los diferentes stands junto al vicegobernador Rubén Dusso. Ambos acompañaron a los equipos participantes y dialogaron con estudiantes y docentes acerca de sus proyectos, las experiencias transitadas y los aprendizajes alcanzados durante el proceso.

La recorrida también puso en valor el trabajo que se desarrolla en las instituciones educativas y la posibilidad de que las comunidades de distintos puntos de Catamarca puedan encontrarse, compartir sus experiencias y conocer otras formas de abordar el conocimiento.

El fortalecimiento del intercambio

La Feria Provincial también funcionó como una instancia para reconocer el trabajo sostenido de las instituciones educativas y fortalecer el intercambio entre comunidades provenientes de diferentes departamentos. De acuerdo con la propuesta de Feria de Ciencias, cada proyecto tiene su punto de partida en el trabajo cotidiano del aula y se enriquece a medida que atraviesa las distintas instancias. En ese recorrido adquieren relevancia el intercambio, las experiencias compartidas y las devoluciones realizadas por los equipos evaluadores.

La instancia provincial representó así una etapa dentro de un proceso más amplio, en el que los estudiantes y docentes fueron desarrollando sus producciones desde las instancias escolares y departamentales hasta llegar a la muestra provincial.

Después de la puesta en valor realizada durante la Feria, fueron distinguidos 17 proyectos que representarán a Catamarca en las instancias nacionales de la Feria de Ciencias 2026. La selección se realizó de acuerdo con el foco correspondiente a cada propuesta: Ciencias, Tecnología e Ingeniería, Artes y Matemática, incluyendo también los trabajos seleccionados del Nivel Superior.

Los 17 proyectos que representarán a Catamarca

Los proyectos distinguidos reflejan la diversidad de enfoques, instituciones y territorios que participaron de la instancia provincial.

Foco Matemática

"Abrir la puerta para ir a jugar: una casita inclusiva" - Escuela N.º 220, JIN N.º 17, Santa María.

- Escuela N.º 220, JIN N.º 17, Santa María. "La matemática también dibuja" - Colegio Privado San Agustín, Santa María.

- Colegio Privado San Agustín, Santa María. "La caja Herencia Ancestral: ¿Pi, estás ahí?" - Escuela Secundaria Rural N.º 21, Santa María.

- Escuela Secundaria Rural N.º 21, Santa María. Proyecto temático de Probabilidad y Estadística: "Vida y obra del doctor Fausto Toranzos" - Escuela Secundaria N.º 31, Santa María.

Foco Arte

"Bailando como el suri" - Jardín de Infantes Eva Perón, Pomán.

- Jardín de Infantes Eva Perón, Pomán. "Do, re, mi, recicla" - Escuela N.º 161 Islas Malvinas, Capital.

- Escuela N.º 161 Islas Malvinas, Capital. "Historias que florecen en Valle Viejo" - Colegio Privado Nuestra Señora de Guadalupe, Valle Viejo.

- Colegio Privado Nuestra Señora de Guadalupe, Valle Viejo. Proyecto temático de Arte Culinario: "Tesoro escondido: el ucle" - Escuela N.º 277 Nicolás Avellaneda, El Alto.

Foco Ciencia

"El camino del cabrito" - Escuela N.º 79, JIN N.º 4, La Paz.

- Escuela N.º 79, JIN N.º 4, La Paz. "Pulso escolar en alerta" - Escuela Primaria Provincial N.º 317, Casa de Piedra, Santa María.

- Escuela Primaria Provincial N.º 317, Casa de Piedra, Santa María. "Oro verde" - EPET N.º 6, Capital.

Foco Tecnología

"El hornero, un pájaro albañil" - Escuela Privada Juan Chelemín, Andalgalá.

- Escuela Privada Juan Chelemín, Andalgalá. "Prevención de peligros eléctricos en espacios verdes y recreativos" - Escuela Especial N.º 2 Un Nuevo Día, Andalgalá.

- Escuela Especial N.º 2 Un Nuevo Día, Andalgalá. "El membrillo: en busca de productos alternativos. La harina de membrillo" - Escuela Agrotécnica de Huaco, Andalgalá.

- Escuela Agrotécnica de Huaco, Andalgalá. Proyecto temático: "Eco Carga Solidaria" - EPET N.º 7, Capital.

Nivel Superior

"El origen perdido de las matemáticas" - IES Recreo, La Paz.

- IES Recreo, La Paz. "S.O.S. Historia local: rescatando el pasado con IA y rutinas de pensamiento" - IES Maldones, Fray Mamerto Esquiú.

Las instancias nacionales

La selección de los 17 proyectos marca el cierre de la instancia provincial, pero al mismo tiempo abre una nueva etapa para los equipos distinguidos. Estudiantes y docentes continuarán el recorrido iniciado en las instancias escolares y departamentales, llevando sus experiencias y producciones a los encuentros nacionales de la Feria de Ciencias 2026.

El paso hacia esa instancia permitirá que los trabajos desarrollados en instituciones de distintos puntos de Catamarca sean compartidos con comunidades educativas de todo el país. Cada equipo llevará consigo no solamente el proyecto seleccionado, sino también el proceso de investigación, experimentación y creación que permitió construirlo.

La variedad de instituciones que integran la selección también da cuenta del alcance de la propuesta. Hay proyectos surgidos de jardines de infantes, escuelas primarias, establecimientos secundarios, escuelas rurales, instituciones de Educación Especial, escuelas técnicas y espacios de Nivel Superior. A través de ellos aparecen representados Santa María, Pomán, Capital, Valle Viejo, El Alto, La Paz, Andalgalá y Fray Mamerto Esquiú.