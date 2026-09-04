Ajustada victoria de la lista oficialista en las elecciones del Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca

La Comisión Fiscalizadora del Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca (CIAC) informó oficialmente a todos sus matriculados los resultados de la elección de renovación de autoridades realizada el 4 de septiembre de 2026, en la sede de la institución.

El proceso eleccionario se desarrolló con total normalidad, entre las 07:00 y las 18:00 h, en la Mesa Única habilitada para la jornada. La convocatoria registró una importante participación de los profesionales, que concurrieron a definir la integración de los órganos de conducción institucional para el nuevo período.

Una vez finalizado el horario de votación se produjo el cierre de urnas y se llevó adelante el correspondiente escrutinio. El resultado estableció una diferencia de nueve votos entre las dos listas que participaron de la contienda.

La Lista Jerarquización Profesional obtuvo 129 votos, mientras que la Lista Dignidad y Compromiso Profesional alcanzó 120 votos. Al resultado se sumaron 1 voto en blanco y 3 votos nulos, sobre un total de 253 sufragios.

El desenlace consagró a la Lista Jerarquización Profesional como la fuerza encargada de asumir la conducción del CIAC durante el nuevo período.

También se aprobaron los Estados Contables y las Memorias

La jornada institucional incluyó además el tratamiento y la aprobación de documentación correspondiente al funcionamiento del Colegio. Durante la asamblea fueron sometidos a consideración los Estados Contables 2024-2025 y las Memorias.

En el caso de los Estados Contables, el resultado de la votación fue el siguiente:

184 votos a favor .

. 18 votos desaprobados .

. 51 votos en blanco.

Las Memorias, por su parte, recibieron:

175 votos de aprobación .

. 16 votos de desaprobación .

. 62 votos en blanco.

De esta manera, junto con la definición de las nuevas autoridades mediante el proceso electoral, la asamblea resolvió sobre los Estados Contables 2024-2025 y las Memorias, completando así los distintos aspectos institucionales contemplados durante la jornada.

La nueva integración del Consejo Directivo

Con la victoria de la Lista Jerarquización Profesional quedó definida la composición del Consejo Directivo, que estará encabezado por el Ing. Agr. Miguel Eduardo SANTIAGO (M.P. 260), quien asumirá la Presidencia.

La estructura de autoridades electas queda conformada de la siguiente manera:

Presidente: Ing. Agr. SANTIAGO, Miguel Eduardo (M.P. 260).

Ing. Agr. SANTIAGO, Miguel Eduardo (M.P. 260). Secretaria: Ing. Agr. OLMEDO, Laura Gabriela (M.P. 314).

Ing. Agr. OLMEDO, Laura Gabriela (M.P. 314). Tesorero: Ing. Agr. PEREA, Julia María Alejandra (M.P. 272).

Ing. Agr. PEREA, Julia María Alejandra (M.P. 272). Vocal 1°: Ing. Agr. OLOVACZUK, Ricardo Alejandro (M.P. 592).

Ing. Agr. OLOVACZUK, Ricardo Alejandro (M.P. 592). Vocal 2°: Ing. Agr. AYBAR, Vanesa Estefanía (M.P. 258).

Ing. Agr. AYBAR, Vanesa Estefanía (M.P. 258). Vocal Suplente 1°: Ing. Agr. OVIEDO, María Paula (M.P. 584).

Ing. Agr. OVIEDO, María Paula (M.P. 584). Vocal Suplente 2°: Ing. Agr. VEGA PALACIOS, Jorge Luis (M.P. 648).

La composición reúne los cargos titulares y suplentes establecidos para el órgano directivo, con sus respectivas matrículas profesionales consignadas en los resultados oficiales.

La Comisión Fiscalizadora para el nuevo período

La renovación institucional también alcanzó a la Comisión Fiscalizadora, cuya integración quedó determinada por los profesionales electos de la lista ganadora.

La conformación será la siguiente:

1° Titular: Ing. Agr. CONTRERA, Graciela Elizabeth (M.P. 350).

Ing. Agr. CONTRERA, Graciela Elizabeth (M.P. 350). 2° Titular: Ing. Agr. VILDOZA, Jorge Luis (M.P. 508).

Ing. Agr. VILDOZA, Jorge Luis (M.P. 508). 3° Titular: Ing. Agr. IGNES, Carlos Mariano (M.P. 255).

Ing. Agr. IGNES, Carlos Mariano (M.P. 255). 1° Suplente: Ing. Agr. ARTERO, María Gabriela (M.P. 608).

Ing. Agr. ARTERO, María Gabriela (M.P. 608). 2° Suplente: Ing. Agr. ARES, Vicente Roberto (M.P. 249).

La nómina establece tres cargos titulares y dos suplencias, completando la representación correspondiente a este órgano dentro de la nueva estructura institucional del Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca.

El Tribunal de Disciplina también tiene nueva integración

El proceso de renovación se completa con la conformación del Tribunal de Disciplina, integrado igualmente por profesionales electos de la Lista Jerarquización Profesional.

Los cargos titulares y suplentes quedaron establecidos de la siguiente forma:

1° Titular: Ing. Agr. ZALAZAR, Estefanía Evangelina (M.P. 626).

Ing. Agr. ZALAZAR, Estefanía Evangelina (M.P. 626). 2° Titular: Ing. Agr. DENETT, Gabriel Omar (M.P. 566).

Ing. Agr. DENETT, Gabriel Omar (M.P. 566). 3° Titular: Ing. Agr. ARANCIBIA, Daniel Eduardo (M.P. 462).

Ing. Agr. ARANCIBIA, Daniel Eduardo (M.P. 462). 1° Suplente: Ing. Agr. VERGARA, Marcela Alejandra (M.P. 664).

Ing. Agr. VERGARA, Marcela Alejandra (M.P. 664). 2° Suplente: Ing. Agr. LAZARTE, Luis Darío (M.P. 384).

Ing. Agr. LAZARTE, Luis Darío (M.P. 384). 3° Suplente: Ing. Agr. NUÑEZ, María Luz del Valle (M.P. 543).

Con esta nómina quedan definidos los tres titulares y los tres suplentes que integrarán el Tribunal de Disciplina durante el nuevo período.

Una renovación definida por los votos

El resultado oficial de la elección del 4 de septiembre de 2026 establece así una nueva etapa institucional para el CIAC. La Lista Jerarquización Profesional se impuso con 129 votos frente a los 120 de Dignidad y Compromiso Profesional, en una elección que registró 253 sufragios en total, incluyendo votos en blanco y nulos.

A partir de ese resultado, Consejo Directivo, Comisión Fiscalizadora y Tribunal de Disciplina quedan conformados por los profesionales electos de la lista ganadora. La jornada, desarrollada entre las 07:00 y las 18:00 h en la Mesa Única y con total normalidad, dejó definida la representación institucional que conducirá al Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca durante el nuevo período.