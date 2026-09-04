La ANMAT prohibió la venta de productos de limpieza y medicamentos: cuáles son

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves la venta en todo el territorio nacional de todos los lotes de las marcas de artículos de limpieza Desolimp y Lenis, como así también de distintos productos médicos.

A través de la Disposición 5505/2026, publicada en el Boletín Oficial, la entidad dictó la restricción para desinfectantes, limpiadores, aguas lavandinas, desengrasantes, insecticidas y demás artículos de la marca Desolimp. La decisión se originó por la denuncia de un usuario sobre la falta de registro ante la ANMAT. Y al intentar notificar a la firma, el documento fue devuelto con la leyenda "dirección inexistente".

En paralelo, la Disposición 5506/2026 aplicó una medida similar sobre los productos de la marca Lenis. En este caso, el organismo fiscalizador detectó que los artículos no están inscriptos y que no existe un establecimiento responsable habilitado para su elaboración y venta.

INSUMOS MÉDICOS

Por otra parte, la ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto Questran, en polvo para suspensión oral. Se trata de un producto que se utiliza para el tratamiento de la hipercolesterolemia.

La medida fue tomada luego de una denuncia presentada por la firma Química Arsiton, titular del producto, quien informó el robo de varias unidades del lote 0053, mientras se realizaba el acondicionamiento secundario en las instalaciones de la planta industrial de Dalban Pharma S.A.

De acuerdo con lo informado por la firma, las unidades sustraídas quedaron fuera de su control y trazabilidad, por lo que se desconoce su condición y estado de conservación. En consecuencia, no es posible garantizar su calidad, seguridad y eficacia.

El organismo regulador también vetó los artículos médicos "Bio Belle" y "Belle Forme". La investigación comenzó tras la denuncia de una persona que presentó capturas de WhatsApp y fotos de presuntos daños generados en su rostro por la aplicación del insumo, comprobándose que las empresas elaboradoras no tenían la autorización correspondiente.