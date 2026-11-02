Alerta Amarilla por fuertes vientos: inhabilitarán el acceso al Balcón del Pissis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por Viento para este martes 3 de noviembre en sectores de seis departamentos de Catamarca. La advertencia comprende zonas de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán, donde se prevén condiciones meteorológicas que podrían generar dificultades para la circulación y afectar la visibilidad.

Ante este escenario, la Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgos mantiene la inhabilitación preventiva de los accesos al Balcón del Pissis, una medida dispuesta con el objetivo de resguardar la seguridad de quienes transitan por este sector cordillerano.

La decisión responde a las características del fenómeno previsto, que incluye vientos intensos y ráfagas de considerable magnitud, especialmente en los niveles más altos. La advertencia meteorológica establece un marco de prevención para las zonas alcanzadas y motiva la continuidad de las restricciones de acceso.

Vientos del oeste y ráfagas que podrían superar los 100 km/h

De acuerdo con el informe del organismo meteorológico nacional, durante la jornada se esperan vientos provenientes del sector oeste, con velocidades estimadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Sin embargo, el principal factor de preocupación está relacionado con la intensidad de las ráfagas, que podrían superar los 100 kilómetros por hora, particularmente en los niveles más altos.

Estas condiciones pueden generar fenómenos que dificulten el desplazamiento y reduzcan considerablemente la visibilidad. Entre los riesgos señalados por el Servicio Meteorológico Nacional se encuentran la posibilidad de viento blanco y/o ventisca, situaciones que pueden afectar las condiciones de circulación en el área cordillerana.

La combinación de vientos sostenidos y ráfagas intensas constituye el motivo central de la advertencia para los departamentos comprendidos en la alerta. En este contexto, las condiciones meteorológicas previstas requieren mantener las medidas preventivas establecidas para los sectores afectados.

El pedido a turistas, visitantes y operadores turísticos

En el marco de la alerta amarilla, las autoridades solicitaron expresamente a turistas, operadores turísticos y visitantes no ingresar a la zona mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas. El pedido se fundamenta en la necesidad de preservar la seguridad de quienes transitan por este sector de la cordillera catamarqueña. La advertencia contempla no solamente la intensidad de los vientos, sino también las posibles consecuencias sobre la visibilidad y las condiciones de circulación.

La recomendación alcanza a quienes tienen previsto realizar actividades turísticas o desplazarse hacia el Balcón del Pissis durante la jornada del martes 3 de noviembre.