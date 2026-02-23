La transformación del sistema educativo provincial ha dado un paso decisivo en la localidad de Huillapima, departamento Capayán. En un despliegue de logística y compromiso pedagógico, se desarrolló la tercera capacitación del ciclo "Educación Inclusiva: Estrategias para el Aprendizaje". Esta propuesta de formación docente, de carácter presencial, continúa su recorrido por el territorio provincial, consolidándose como un espacio de referencia para el magisterio local tras alcanzar una convocatoria que superó las expectativas iniciales.

El evento contó con un respaldo institucional de alto nivel, encabezado por el titular de la cartera educativa local, Nicolás Rosales Matienzo. Durante el acto de apertura, el ministro subrayó la relevancia de estos espacios de formación continua, diseñados específicamente para acompañar a los y las docentes frente a los complejos desafíos que presenta el sistema educativo actual.

En su discurso, Rosales Matienzo reafirmó la postura del Gobierno provincial, señalando que el impulso a una educación pública, inclusiva y de calidad no es una meta aislada, sino un eje rector de la gestión. La presencia de las autoridades subraya la voluntad política de descentralizar el conocimiento y llevar herramientas técnicas a cada rincón de la provincia, promoviendo una actualización profesional situada y acorde a las realidades territoriales.

El valle central y su participación masiva

La jornada en Huillapima no fue un evento menor; la cifra de más de 1.000 docentes inscriptos da cuenta de la avidez del colectivo docente por herramientas que permitan abordar la diversidad en el aula. Los participantes, provenientes de todos los niveles y modalidades del Valle Central, se citaron con el objetivo común de fortalecer sus prácticas pedagógicas.

Este encuentro es parte de un esquema de alcance territorial que busca integrar a educadores de diversas geografías:

Docentes del Valle Central.

Educadores y educadoras del oeste catamarqueño.

Representantes del este catamarqueño.

La convocatoria masiva refleja que la educación inclusiva ha dejado de ser una temática periférica para convertirse en una prioridad del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, articulando a todos los actores del sistema educativo en una visión compartida de justicia social.

De la normativa a la práctica

El ciclo de capacitaciones no solo se centra en la teoría, sino que estructura sus contenidos sobre la base de la normativa vigente y los principios fundamentales de una educación de calidad. El abordaje integral de la jornada permitió a los asistentes desglosar las dimensiones que componen el aula inclusiva, enfocándose en la eliminación de obstáculos que impiden el pleno desarrollo de los estudiantes.

Los pilares estratégicos de esta formación incluyen:

Cambio de mentalidad: Fomentar la valoración positiva de la diversidad como una riqueza del grupo y no como un inconveniente.

Fortalecimiento normativo: Profundizar en el conocimiento de las políticas y los marcos legales que sustentan el derecho a la educación.

Desarrollo de competencias: Capacitar a los docentes en el diseño y aplicación de prácticas inclusivas concretas.

Enfoque social de la discapacidad: Centrar el análisis en la eliminación de barreras físicas, sociales y actitudinales que limitan el aprendizaje.

Trayectorias escolares significativas: Elaborar propuestas pedagógicas que garanticen que cada estudiante, sin distinción, pueda transitar su escolaridad de manera exitosa.

Hacia una escuela más justa y democrática

La relevancia de lo vivido en Huillapima trasciende la capacitación técnica. La jornada reafirmó que la Educación Inclusiva es, en esencia, una política educativa orientada a la construcción de escuelas más justas, democráticas y abiertas a la diversidad.

Al centrarse en el enfoque social de la discapacidad, el Ministerio busca desplazar la mirada desde la limitación individual hacia la responsabilidad del entorno. De este modo, el compromiso del colectivo docente catamarqueño se manifiesta como el motor principal para transformar las aulas en espacios de pertenencia. El éxito de esta tercera etapa del ciclo asegura la continuidad de una política que busca, ante todo, que la educación inclusiva sea una realidad tangible en cada establecimiento de la provincia.