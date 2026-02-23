Toman la Escuela N°215 de Esquiú: exigen respuestas por las graves falencias edilicias

En un contexto de creciente polémica por el estado edilicio de las escuelas del interior, este lunes los padres de la institución que se viralizó por su mal estado decidieron profundizar la protesta y avanzar con una medida concreta: la toma pacífica del establecimiento.

La acción comenzó a las 07:30 horas en la Escuela Primaria N°215 "Esther Ana Romero", ubicada en la localidad de Esquiú, Departamento La Paz. Según la información a la que accedió La Unión, unas 15 personas, la mayoría de ellos padres de alumnos, iniciaron la ocupación del edificio escolar con el objetivo de exigir mejoras edilicias urgentes.

De acuerdo a lo indicado, la medida fue planteada como toma pacífica y tendría vigencia, de momento hasta el mediodía.

Foto gentileza La Voz de Recreo

Reclamo formal sin respuesta

La protesta no surgió de manera intempestiva. Oportunamente, los progenitores habían enviado una nota a las autoridades del Ministerio de Educación, en la que detallaron las falencias estructurales del edificio y realizaron el reclamo correspondiente para que se ejecutaran las refacciones necesarias.

Sin embargo, hasta el momento —según manifestaron— no hubo respuestas de las autoridades educativas.

De acuerdo con lo que habrían indicado los directivos del establecimiento a la policía local que se hizo presente en la escuela, ya se habrían realizado los pedidos formales para las refacciones sin haber obtenido respuesta. Este punto refuerza el planteo de los padres, quienes sostienen que la situación edilicia es conocida y que las gestiones administrativas ya fueron iniciadas con anterioridad.

Las fallas estructurales denunciadas

A horas del inicio del Ciclo Lectivo 2026, la comunidad educativa asegura que el edificio escolar no se encuentra en condiciones para recibir a los alumnos y presenta diversas problemáticas.

Entre las fallas indicadas en la nota elevada a las autoridades se enumeran pozos de los sanitarios hundidos, cableado eléctrico viejo y peligroso y un edificio, en resumen, con riesgo de colapso.

Estas deficiencias fueron señaladas como motivos centrales de la protesta. La gravedad de los puntos mencionados —especialmente el riesgo estructural y las condiciones del sistema eléctrico— constituyen el eje del reclamo, en un momento clave del calendario escolar.

La toma pacífica como medida de presión

La decisión de avanzar con la toma pacífica del establecimiento escolar N°215 marca una profundización en la modalidad de protesta. Padres y tutores resolvieron ocupar el edificio como forma de visibilizar la situación y reclamar intervenciones concretas.

La presencia de la policía local en el lugar respondió a la notificación realizada por los directivos, quienes informaron sobre la medida adoptada por los padres. Según lo consignado, la protesta se desarrollaría hasta las 12:00 horas, en un marco de carácter pacífico.

El trasfondo de la medida se vincula con la viralización previa del estado del establecimiento, lo que colocó a la escuela en el centro del debate público sobre las condiciones edilicias en el interior provincial.

El reclamo de la Intersindical docente

En coincidencia con esta toma pacífica, este lunes también la Intersindical docente se expresó sobre este establecimiento en particular, para con este ejemplo dar luz sobre la crítica realidad de las escuelas en cuanto a condiciones edlicias, en todo el interior provincial.

En este sentido, mediante comunicado, los gremios docentes, apuntaron al gobernador Raúl Jalil para que este tome conocimiento directo de las condiciones en las que funcionan muchas instituciones educativas, tanto en Capital como en el interior. Desde el espacio sindical señalaron que valoran las intervenciones realizadas por Infraestructura Escolar, pero advirtieron que no alcanza con informar la reparación de 100 edificios si no se detalla en qué estado se encuentran las más de 700 escuelas que existen en la provincia y cuáles requieren intervención urgente.



