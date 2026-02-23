Catamarca consolida su proyección cultural con el 3° Salón Regional de Artes Visuales 2026

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte recordó que continúa abierta la convocatoria para participar del 3° Salón de Artes Visuales Catamarca 2026, una edición que asume carácter regional e invita a artistas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.

Organizado por la Secretaría de Gestión Cultural, a través de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos y el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, el certamen recibe postulaciones hasta el 6 de abril, consolidándose como una de las propuestas culturales más relevantes de la agenda artística regional.

Esta tercera edición busca posicionar a Catamarca como un espacio de encuentro para las artes visuales del NOA, promoviendo el intercambio regional, la visibilización de la producción artística contemporánea y el fortalecimiento de los lazos entre creadores de la región. El alcance territorial de la convocatoria amplía su proyección y refuerza su carácter integrador.

Seis disciplinas y temática libre

La convocatoria contempla seis disciplinas, lo que habilita una amplia participación y diversidad de propuestas:

Pintura

Fotografía

Grabado

Textil

Dibujo

Escultura

La temática es libre, una decisión que permite una amplia diversidad de enfoques y lenguajes artísticos. Esta apertura favorece la pluralidad de miradas y estimula la presentación de obras que representen distintas búsquedas estéticas y conceptuales dentro del campo contemporáneo.

Al sostener la libertad temática y una estructura disciplinar amplia, el salón se presenta como una plataforma inclusiva que convoca tanto a trayectorias consolidadas como a nuevas expresiones dentro del panorama visual del NOA.

Premios adquisición por $5 millones

Uno de los ejes centrales del 3° Salón Regional de Artes Visuales Catamarca 2026 es su esquema de premios adquisición, que alcanza un total de $5 millones. El detalle es el siguiente:

1° Premio: $1.700.000

2° Premio: $1.200.000

3° Premio: $1.000.000

Dos menciones adquisición: $500.000 cada una

Las obras distinguidas pasarán a integrar el Patrimonio Artístico Provincial, lo que otorga a los premios un valor adicional más allá del reconocimiento económico. De este modo, el salón no solo estimula la producción artística mediante incentivos monetarios, sino que también fortalece el acervo cultural de la provincia a través de la incorporación de piezas seleccionadas.

La modalidad de premio adquisición consolida el vínculo entre los creadores y el patrimonio público, asegurando que las obras premiadas formen parte de la colección provincial.

Requisitos y condiciones de participación

Podrán postularse artistas mayores de 18 años, nacidos o residentes en la región NOA, con residencia legal comprobable mínima de dos años. La convocatoria incluye tanto a artistas individuales como a colectivos.

Cada artista o colectivo podrá presentar una obra por disciplina, respetando un límite de 150 centímetros en cualquiera de sus lados como medida máxima permitida. Esta especificación técnica garantiza criterios uniformes para la exhibición y evaluación de las obras.

Inscripción online y canales de consulta

La inscripción se realiza de manera online, completando el formulario disponible en:

https://bit.ly/SalonCatamarca2026

Antes de postular, se recomienda leer el reglamento completo en:

https://bit.ly/ReglamentoSalon2026

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico:

[email protected]

La modalidad digital facilita el acceso a la convocatoria para artistas de toda la región NOA, ampliando las posibilidades de participación y asegurando una gestión ordenada de las postulaciones.