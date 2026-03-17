Alerta amarilla por tormentas en Catamarca: advierten por lluvias intensas y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el centro y sur de la provincia de Catamarca, la que se mantendrá vigente durante la tarde de este martes.

De acuerdo con el organismo nacional, el fenómeno impactará con variada intensidad, pudiendo alcanzar niveles fuertes o puntualmente severos. El aviso forma parte de un sistema de alertas que impacta en gran parte del país, aunque con diferentes niveles de intensidad según la región.

El informe oficial advierte que las condiciones atmosféricas previstas para la jornada podrían generar episodios de precipitación intensa en cortos períodos de tiempo, acompañados por otros fenómenos asociados a tormentas severas.

Departamentos alcanzados por la alerta

Según el parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, la advertencia alcanza a diversos departamentos de la provincia de Catamarca. Las áreas incluidas en la alerta son Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

Estas regiones podrían experimentar eventos meteorológicos intensos durante el transcurso de la tarde, según el pronóstico difundido por el organismo nacional.

Tormentas de variada intensidad

El informe del Servicio Meteorológico Nacional indica que el área bajo alerta será afectada por tormentas de diferente intensidad, algunas de las cuales podrían desarrollarse con mayor fuerza.

Entre los fenómenos asociados a estas tormentas se encuentran distintos factores típicos de los eventos convectivos intensos. Los especialistas advierten que las tormentas podrían presentarse con actividad eléctrica frecuente, caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Estas características hacen que el sistema meteorológico pueda generar situaciones de impacto local, especialmente en sectores donde las precipitaciones se concentren en lapsos breves.

Precipitaciones previstas

En cuanto a los niveles de lluvia esperados, el informe meteorológico detalla que las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 25 y 50 milímetros. Sin embargo, el organismo advirtió que estos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores, dependiendo de la evolución de las tormentas.

Entre los datos técnicos informados se destacan:

Precipitación acumulada prevista: entre 25 y 50 mm

Posibilidad de superar esos valores de manera local

Eventos de lluvia intensa concentrados en períodos cortos

Este tipo de precipitaciones puede generar episodios de acumulación rápida de agua, especialmente cuando las tormentas se desarrollan en intervalos breves.

Un fenómeno dentro de un sistema de alertas a nivel nacional

El fenómeno meteorológico previsto para la provincia de Catamarca se produce dentro de un sistema de inestabilidad que afecta a amplias regiones del país. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la alerta forma parte de un conjunto de avisos meteorológicos emitidos para diferentes provincias, donde se prevén tormentas con distintos niveles de intensidad.

Este escenario meteorológico refleja una situación de inestabilidad atmosférica extendida, que puede generar fenómenos convectivos en diversas regiones del territorio nacional.

Dentro de este contexto, la advertencia para Catamarca se encuadra en la categoría de alerta amarilla, un nivel que indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o impacto en actividades cotidianas.