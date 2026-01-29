Alerta amarilla por tormentas en Catamarca: se prevén lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia de Catamarca, que regirá durante la tarde y la noche de este jueves. La advertencia, que ya había sido anticipada en los informes previos del organismo, alcanza a los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

Según detalló el SMN en su último parte oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían presentarse como localmente fuertes o severas. Los fenómenos previstos incluyen abundante precipitación en cortos períodos de tiempo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento de consideración y la posibilidad de caída ocasional de granizo.

En cuanto a los valores estimados de lluvia, el organismo nacional indicó que se prevén acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de manera puntual, especialmente en zonas donde las tormentas se desarrollen con mayor intensidad o permanezcan activas durante varias horas.

Uno de los factores de mayor preocupación está vinculado a las fuertes ráfagas de viento, que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 90 kilómetros por hora. Este tipo de condiciones aumenta el riesgo de caída de ramas, voladuras de objetos, interrupciones en el suministro eléctrico y complicaciones en rutas y caminos, en particular en áreas rurales o de montaña.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias y tormentas comenzarán a activarse entre la tarde y la noche de este jueves, en un escenario de elevada inestabilidad atmosférica que se viene registrando en gran parte del Noroeste Argentino. En ese contexto, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias para evitar situaciones de riesgo.

El nivel de alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por ese motivo, el SMN aconseja no sacar residuos que puedan obstruir desagües, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.