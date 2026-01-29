Yoga al aire libre en El Jumeal: ¿cuándo y para quién es?

En el marco de las actividades recreativas y de bienestar que impulsa la Municipalidad de la Capital durante la temporada estival, este viernes 30 de enero se desarrollará una clase gratuita de yoga al aire libre en el Playón de El Jumeal. La propuesta, destinada a personas mayores de 18 años, se llevará a cabo de 8 a 9 horas y forma parte del ciclo "El Verano va con vos", organizado a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

La iniciativa busca ofrecer a vecinos y visitantes una alternativa saludable para comenzar el día, promoviendo la actividad física suave, el contacto con la naturaleza y el uso de los espacios públicos como ámbitos de encuentro y bienestar. La clase estará a cargo de la profesora Pabla Juárez, quien brindará una práctica orientada al bienestar integral, pensada para todo público y sin exigencias físicas.

Desde la organización destacaron que la actividad será completamente gratuita y de carácter accesible, por lo que no se requiere experiencia previa en yoga ni un nivel específico de condición física. La propuesta está diseñada para que cualquier persona interesada pueda sumarse, independientemente de su edad o conocimiento previo, siempre que sea mayor de 18 años.

La clase se desarrollará en un entorno natural privilegiado como lo es El Jumeal, un espacio elegido especialmente para favorecer la conexión con el ambiente y potenciar los beneficios de la práctica. En este sentido, la profesora Juárez explicó que el objetivo principal es que los participantes puedan experimentar cómo, a través del movimiento consciente y la respiración dirigida, es posible alcanzar un estado de mayor equilibrio físico, mental y emocional.

"La idea es que las personas puedan tomarse un momento para sí mismas, conectar con su cuerpo y con el entorno natural, y descubrir cómo el yoga puede contribuir al bienestar general sin necesidad de exigencias ni rutinas intensas", señaló la docente. La práctica estará enfocada en movimientos suaves, posturas adaptables y ejercicios de respiración, lo que permite que sea disfrutada tanto por principiantes como por quienes ya tienen alguna experiencia.

Desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico remarcaron que esta actividad se enmarca en una política de promoción de hábitos saludables y de puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad. El ciclo "El Verano va con vos" incluye una variada agenda de propuestas culturales, recreativas y deportivas, pensadas para distintas edades y orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad durante los meses de verano.

Las personas interesadas en participar de la clase de yoga pueden realizar consultas o inscribirse comunicándose al número 3815 28-6633. Para conocer el cronograma completo de actividades del ciclo "El Verano va con vos", se puede acceder a la página web oficial www.sfvc.travel o consultar las redes sociales de SFVC Turismo, donde se actualiza periódicamente la información sobre las distintas propuestas disponibles.